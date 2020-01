പാലക്കാട്∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കെ‌ാച്ചിയിൽ നടന്ന സമവായ ചർച്ചയിൽ ഗ്രൂപ്പടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ തയാറാകാതെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.പി.അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി. അഭിപ്രായം പറയൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം സ്ഥലംവിട്ടു. ഒരു വനിതാ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നാണ് സൂചന.

ഗ്രൂപ്പടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേ‍ാടുള്ള വിയേ‍ാജിപ്പാണ് അബ്ദുള്ളകുട്ടിയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. പാർട്ടി ദേശീയ വക്താവ് അടക്കം കേന്ദ്രനേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും വസ്തുത ജനങ്ങളെ ബേ‍ാധ്യപ്പെടുത്താനുളള പാർട്ടി പരിപാടികളുമാണ് ചർച്ചചെയ്തത്. ശേഷം പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമവായ ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് നേതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചു. കേ‍ാർകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തുവെന്നും താൽപര്യമുള്ള സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾക്ക് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്. തുടർന്നാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ സ്ഥലം വിട്ടതെന്നാണ് വിവരം.

ഗ്രൂപ്പടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ.സുരേന്ദ്രൻ, ശേ‍ാഭാ സുരേന്ദ്രൻ, എം.ടി.രമേശ്, എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്. ആകെ 41 അഭിപ്രായവേ‍ാട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ പകുതിയിലധികം തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതായി പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ്പക്ഷവും കെ.സുരേന്ദ്രനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും ഒരുപേ‍ാലെ അവകാശപ്പെടുന്നു. ബാക്കി രണ്ടു പേർക്കുള്ള വേ‍ാട്ടിനെക്കുറിച്ചും വാദങ്ങളുണ്ട്. വേ‍ാട്ടു കൂടുതൽ ലഭിച്ചതുകെ‍ാണ്ടു മാത്രം ഒരാൾ ഭാരവാഹിയാകില്ലെന്നു ദേശീയ നേതൃത്വം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതിനാൽ നേതാക്കൾ ആകാംക്ഷയിലാണ്.

മണ്ഡലം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വേ‍ാട്ടെടുപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ 39 പേർ ആർഎസ്എസ് റിപ്പേ‍ാർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തായി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ സമവായം പൂർത്തിയായതിനാൽ ഔദ്യേ‍ാഗിക പ്രഖ്യാപനം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിലുണ്ടാകും. സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ദേശീയ നേതൃത്വം നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ഫലം ഉണ്ടാകാറില്ല.

പാർട്ടിയിൽ പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ്, വി.മുരളിധരപക്ഷങ്ങളാണ് ശക്തമെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ദേശീയതലത്തിലേക്കു മാറിയതേ‍ാടെ മുരളീധരൻ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായതേ‍ാടെ പാർട്ടി ഘടകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടാറില്ലെന്നാണ് സൂചന. 10നു ശേഷം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും. ഭാരവാഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തവണ നേരിട്ട് ഇടപെടില്ലെന്നാണ് ആർഎസ്എസ് തീരുമാനം.

പേ‍ായത് നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച്: അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി



യേ‍ാഗത്തിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താതെ മടങ്ങിയത് സംഘപരിവാറിന്റെ തലശേരിയിൽ നടക്കുന്ന പൗരത്വനിയമപ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെന്ന് എ.പി.അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി. നേതാക്കളുടെ നി‍ർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്. പ്രസിഡന്റ് തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഭിപ്രായം അടുത്തദിവസം രേഖപ്പെടുത്താനും അനുമതി തന്നിട്ടുണ്ട്. മറിച്ചുള്ള പ്രചാരണം ശരിയല്ല.

English Summary: A.P. Abdullakutty does not appear for bjp state president consensus vote