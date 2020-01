ബിജെപിയിൽ ‘തമ്മിലടി’; സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ അടുത്തയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ അടുത്തയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ശക്തമായ മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എം.ടി.രമേശ്, കെ.സുരേന്ദ്രൻ, എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ, ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ പേരുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചത്. കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പരിഗണിക്കണമെന്നും ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജി.വി.എൽ. നരസിംഹറാവു എംപിയും സംഘടനാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശിവപ്രകാശും ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വി. മുരളീധരപക്ഷത്തുള്ള കെ.സുരേന്ദ്രനും പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ് വിഭാഗക്കാരനായ എം.ടി.രമേശിന്റെയും പേരിന് ചർച്ചകളിൽ പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുവരും കേരളത്തിലെത്തി നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയത്. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ പിടിമുറുക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ മനസറിയാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും നേതാക്കളുമായി ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ചർച്ച നടത്തി.

ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ പേരുടെ പട്ടിക കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് സമർപ്പിക്കും. കേന്ദ്രനേതൃത്വം പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും. പ്രമുഖ പക്ഷങ്ങളിലൊന്നുമില്ലാത്തയാൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു വരുമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ കുറവല്ല. ശക്തമായ ഗ്രൂപ്പ് പോര് നിലനിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കുമ്മനം രാജശേഖൻ പ്രസിഡന്റായത്. അന്ന് ആർഎസ്എസ് നിലപാടുകളാണ് കുമ്മനത്തെ പദവിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നത്.

കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ ആർഎസ്എസ് സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ആർഎസ്എസ് നിലപാട്. കുമ്മനം രാജശേഖരനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴും വാദിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ആർഎസ്എസിലുണ്ട്. ആർഎസ്എസ് നിലപാടുകൾ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിർണായകമാകും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ മിസോറാം ഗവർണറായി നിയമിച്ചത്. അധ്യക്ഷനില്ലാത്തത് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചതായി നേതാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കേണ്ട ചുമതല പുതിയ പ്രസിഡന്റിനായിരിക്കും.

English Summary: BJP Kerala state president may be announced next week