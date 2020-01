യുവതീപ്രവേശം വേണ്ട; പഴയ നിലപാടിലേക്ക് പോകാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ്: ചർച്ച സജീവം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശബരിമലയില്‍ യുവതീപ്രവേശം വേണ്ടെന്ന പഴയ നിലപാടിലേക്ക് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് തിരിച്ചുപോയേക്കും. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ച് നിലപാട് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ വരുന്ന ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് യോഗം തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. സര്‍ക്കാരിന്റെ വാശിയെ തുടര്‍ന്ന് യുവതീപ്രവേശത്തെ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പരസ്യമായി അനുകൂലിച്ചിരുന്നു.



ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളിലെ നിയമപ്രശ്നം തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി ഒന്‍പത് അംഗ വിശാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചതോടെയാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും ആലോചനകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. യുവതീപ്രവേശം വേണ്ട എന്നാണ് സുപ്രീകോടതിയില്‍ ദേവസ്വം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലമെങ്കിലും പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജി വന്നപ്പോള്‍ നിലപാട് മാറ്റിയിരുന്നു. യുവതീപ്രവേശമാകാം എന്നായിരുന്നു പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജിയുടെ വാദത്തിനിടെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പറഞ്ഞത്.

നിങ്ങള്‍ നിലപാട് മാറ്റിയോ എന്ന് ജസ്റ്റീസ് ഇന്ദു മല്‍ഹോത്രോ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നവോത്ഥാനത്തില്‍ ഊന്നിയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചതോടെയാണ് യുവതീപ്രവേശത്തെ പത്മാകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോര്‍ഡിന് അനുകൂലിക്കേണ്ടി വന്നത്. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിയോടെ നിലപാട് തിരുത്തിയ സിപിഎമ്മും സര്‍ക്കാരും കരുതലോടെയാണ് പിന്നീട് നീങ്ങിയത്. വിശാലബെഞ്ചിന് കേസ് വിട്ടതോടെ അത് തത്വത്തില്‍ സ്റ്റേ ആണെന്ന നിലപാട് സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചു.

ഭക്തര്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് എടുക്കേണ്ടെന്നാണ് സിപിഎമ്മിലെ ധാരണ. അതിനാല്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും നിലപാട് തിരുത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് നിലപാട് എടുക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ യോഗം ചേരുമെന്നും സര്‍ക്കാരുമായി ആലോചിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍് എന്‍ വാസു പറഞ്ഞു.

