കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു; ആറു പേർക്ക് പരുക്ക്

കൊല്ലം ∙ ബൈപ്പാസിൽ ഏഴംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ആലപ്പുഴ കൈനകരി നോർത്ത് കുറ്റമംഗലം കുറ്റിപ്പറമ്പിൽ അനിരുദ്ധൻ (60) ആണു മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾ അടക്കം 6 പേരെ സാരമായ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അപകടവാർത്ത അറിഞ്ഞ് തടിച്ചുകൂടിയവർ

വർക്കല ശിവഗിരിയിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബൈപ്പാസിന്റെ കൈവരി തകർത്ത കാർ താഴേക്കു പതിച്ച് വീടിന്റെ മതിലിലും മരത്തിലും ഇടിച്ചാണു നിന്നത്. കാർ തകർന്നു.



English Summary: Car Accident at kollam bypass, one died, six injured