നൊബേല്‍ ജേതാവ് സഞ്ചരിച്ച വഞ്ചിവീട് തടഞ്ഞവർക്കെതിരെ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മൈക്കേൽ ലെവിറ്റ് സഞ്ചരിച്ച വഞ്ചിവീട് തടഞ്ഞവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ബോട്ടുടമ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുളിങ്കുന്ന് പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. രസതന്ത്ര നൊബേൽ ജേതാവ് മൈക്കേൽ ലെവിറ്റിനെ ആലപ്പുഴയിലാണ് തടഞ്ഞത്.

അതേസമയം, മൈക്കേൽ ലെവിറ്റിന്റെ സന്ദർശനപരിപാടികൾ പൊതുഭരണവകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്നതിൽ വകുപ്പുകൾക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. ആലപ്പുഴയിലെത്തിയ മൈക്കേൽ ലെവിറ്റ് സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് പണിമുടക്ക് തൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞത് വിവാദമായതിനെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെയും കേരള സർവകലാശാലയുടേയും ക്ഷണമനുസരിച്ചാണ് മൈക്കേൽ ലെവിറ്റ് കേരളത്തിലെത്തിയത്. സർക്കാർ അതിഥികൾ കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പൊതുഭരണവകുപ്പിനെയോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസിനെയോ വിവരം അറിയിക്കും. പൊതുഭരണവകുപ്പ് അവരെ അതിഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവിറക്കും. ഇതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസറുടെ സേവനവും സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനവും ലഭിക്കും.

ഡിഐജി (സെക്യൂരിറ്റി) അതിഥിയുടെ സന്ദർശന പരിപാടികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിവരം അറിയിക്കും. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകളിലോ അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിലോ താമസ സൗകര്യവും ഒരുക്കും. മൈക്കേൽ ലെവിറ്റിന്റെ സന്ദർശന വിവരം അറിയാത്തതിനാൽ ഈ തയാറെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടായില്ല.

2013ൽ രസതന്ത്രത്തിനു നൊബേർ സമ്മാനം നേടിയ മൈക്കേൽ ലെവിറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് തലസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. പിന്നീട് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. 2010ൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം കാര്യവട്ടം ക്യാംപസിലെത്തിയിരുന്നു. ക്യാംപസിലെ ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അരയാൽ നട്ടത് മൈക്കേൽ ലെവിറ്റാണ്.

English Summary: Case against those blocked houseboat travelled by nobel laureate michael levitt