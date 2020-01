ജെഎൻയു സന്ദർശനം; ദീപികയെ വിമർശിച്ച ബിജെപിക്ക് മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അക്രമത്തിൽ പരുക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ജെഎൻയു സന്ദർശിച്ച ബോളിവുഡ് നടി ദീപിക പദുക്കോണിനെ വിമർശിച്ച ബിജെപിക്കു മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ്. സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിന് ദീപിക നാഗ്പൂരിലെ ആർഎസ്എസ് ആസ്ഥാനമാണോ സന്ദർശിക്കേണ്ടതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് പവൻ ഖേര ചോദിച്ചു.

‘പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു നടി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ ഭരണത്തിലുള്ളവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്യും, സമൂഹമാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തും, അവരുടെ സിനിമ ബഹിഷ്കരിക്കും, നടത്തുന്നത് പ്രചാരണ തന്ത്രമാണെന്ന് പറയും. സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിന് അവർ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? നാഗ്പൂരിലെ ആർഎസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തേക്കാണോ പോകേണ്ടത്?’ – വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പവൻ ഖേര ചോദിച്ചു.

രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് പവൻ ഖേര കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ജെഎൻയുവിലെ വിദ്യാർഥികളോട് സംസാരിക്കണം. ഇതിനു പകരം ദീപികയെ വിമർശിക്കുകയും അവരുടെ സിനിമയ്ക്കെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുകയുമാണ് ബിജെപി ചെയ്യുന്നതെന്നും പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു.

English Summary: "Should Deepika Padukone go to Nagpur to promote her film?" Congress hits out at BJP