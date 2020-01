എല്ലാം മില്ലി സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസത്തിൽ; മരടിൽ എവിടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സ്ഫോടനം?

കൊച്ചി ∙ മരടിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം പൊളിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്ലാറ്റുകളിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുന്നത് പൂർത്തിയായി. കണ്ണാടിക്കാട് ഗോൾഡൻ കായലോരം ഫ്ലാറ്റിലും, നെട്ടൂർ ആൽഫ സെറീൻ ഫ്ലാറ്റിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇന്നു പൂർത്തിയായത്. മറ്റു ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നേരത്തേ പൂർത്തിയായിരുന്നു.

ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 4 വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ്– എമൽഷൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ, ഷോക്ക് ട്യൂബ് ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ (നോൺ ഇലക്ട്രിക്), ഡിറ്റണേറ്റിങ് ഫ്യൂസ് (ഡിഎഫ്), ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ എന്നിവ. ഈ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളെ വയറുകളുപയോഗിച്ച് 100 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ‘ബ്ലാസ്റ്റ് ഷെഡു’മായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ബ്ലാസ്റ്റ് ഷെഡിലെ ‘എക്സ്പ്ലോഡർ’ എന്ന ഉപകരണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഡിറ്റണേറ്ററുകളിലേക്കു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയും സ്ഫോടനം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

എമൽഷൻ

നാഗ്പൂരിലെ സോളർ എക്സ്പ്ലോസിവ്‌സിന്റെ ‘സൂപ്പർപവർ 90’ എന്ന എമൽഷൻ സ്ഫോടക വസ്തുവാണു മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമോണിയം നൈട്രേറ്റാണു മുഖ്യ ഘടകം. ഓയിലുമായും എമൽസിഫയിങ് ഏജന്റുമായും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇവ തയാറാക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ളതും സെക്കൻഡിൽ 3.5 കിലോമീറ്റർ പ്രവേഗത്തിൽ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതുമായ സ്ഫോടക വസ്തുവാണിത്. നനഞ്ഞാലും പൊട്ടാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണിവ.

ഷോക്ക് ട്യൂബ് ഡിറ്റനേറ്റർ

നോൺ ഇലക്ട്രിക് ആയ ഡിറ്റനേറ്ററുകളാണ് ഷോക്ക് ട്യൂബ് ഡിറ്റനെറ്ററുകൾ. കെട്ടിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നതിനാണു പ്രധാനമായും ഇതുപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾക്കു പകരം പൊള്ളയായ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബുകളാണ് ഇതിൽ ഡിറ്റനെറ്ററുകൾ ജ്വലിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൂന്നു പാളികളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബാണിത്. ഉൾവശത്ത് സ്ഫോടക വസ്തു തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും. ജ്വലിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഊർജമാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുക. സെക്കൻഡിൽ 2000 മീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഈ ട്യൂബിലൂടെ ജ്വലനം പ്രവഹിക്കും.

ഡിറ്റനേറ്റിങ് ഫ്യൂസ്

കട്ടിക്കുറഞ്ഞ, വളയ്ക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബുകളാണ് ഡിറ്റനേറ്റിങ് ഫ്യൂസ് (ഡിഎഫ്). ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ പെന്റാഎറിത്രിറ്റോൾ ടെട്രാനൈട്രേറ്റ് (പെൻട്രൈറ്റ്) എന്ന സ്ഫോടക വസ്തു നിറച്ചിരിക്കും. സെക്കൻഡിൽ 6400 മീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഇതു പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. വലിയ ശേഷിയുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കളെ തീപിടിപ്പിക്കാൻ ഉചിതമായതാണ് ഇത്. ഡിറ്റനേറ്റിങ് ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞാണ് എമൽഷൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഫ്ലാറ്റുകളിലെ തൂണുകളിലെ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റനേറ്ററുകൾ

വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നവയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റനേറ്ററുകൾ. സ്ഫോടന സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡിലേ ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റനേറ്ററുകളാണു മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിനു മുൻപുള്ള സമയം വൈകിപ്പിക്കാനായി ഡിലേ ചാർജ് എന്ന പദാർഥം ഈ ഡിറ്റനേറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. മില്ലി സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ വിവിധ നിലകളിലെ സ്ഫോടന സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഡിലേ ഡിറ്റനേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

എക്സ്പ്ലോഡർ

ഡിറ്റനേറ്ററുകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വിച്ചാണ് ബ്ലാസ്റ്റിങ് എക്സ്പ്ലോഡർ. മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്നു 100 മീറ്റർ മാറി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ബ്ലാസ്റ്റ് ഷെഡിലാണ് ഈ സ്വിച്ച് സ്ഥാപിക്കുക. പെസോയുടെ ലൈസൻസുള്ള ബ്ലാസ്റ്റർ/ ഷോട്ട് ഫയററാണ് സ്വിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് ഡിറ്റനേറ്ററുകളിലേക്കു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയും നിശ്ചിത സമയക്രമത്തിൽ ഫ്ലാറ്റിലെ ഓരോ നിലയിലും സ്ഫോടനം നടക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്ഫോടനം ഒരുമിച്ചല്ല

ഫ്ളാറ്റുകളിലെ ഓരോ നിലകളിലും സ്ഫോടനം നടക്കുക മില്ലി സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ. പക്ഷേ, ഒരുമിച്ചു പൊട്ടുന്നതുപോലെയാവും തോന്നുക. രണ്ടു തരം സ്ഫോടനങ്ങളാണു ഫ്ളാറ്റുകൾ തകർക്കുന്നതിൽ നടക്കുക. ശക്തിയേറിയ പ്രൈമറി സ്ഫോടനങ്ങളും ശക്തി കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി സ്ഫോടനങ്ങളും. ഇവ എല്ലാ നിലകളിലും ഉണ്ടാകില്ല. ഓരോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണു സ്ഫോടനം ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രൈമറി സ്ഫോടനത്തിൽ ഓരോ ഡിറ്റനേറ്റർ സ്റ്റിക്കിലും 150 ഗ്രാം സ്ഫോടക വസ്തുവാണു ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു മീറ്ററിൽ 10 ഗ്രാം സ്ഫോടക വസ്തു നിറച്ച തിരിയാണു ഫ്യൂസായി സെക്കൻഡറി സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി സ്ഫോടനത്തിൽ ഡിറ്റനേറ്റർ എന്ന സ്ഫോടക വസ്തുവും തിരിയും ഒരുമിച്ചു ചേർത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡറി സ്ഫോടനത്തിൽ തിരി മാത്രവും. തിരിയുടെ നീളമാണു സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശക്തി നിശ്ചയിക്കുക. ഒരു മീറ്റർ തിരി ഉപയോഗിച്ചാൽ 10 ഗ്രാം സ്ഫോടനമുണ്ടാകും. ഒരു വലിയ തൂണിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വശത്തായി 8 സ്ഫോടക വസ്തുവരെ ഉണ്ടാകും.

ഗ്രാഫിക്‌സ്: പിആർഡി

ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എച്ച്ടുഒ

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോറിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യ സ്ഫോടനം നടക്കുക. തുടർന്ന് 17 മില്ലി സെക്കൻഡിനു ശേഷം ഒന്നാം നിലയിൽ സ്ഫോടനം നടക്കും. അടുത്ത സ്ഫോടനം 25 മില്ലി സെക്കൻഡിനു ശേഷം അഞ്ചാം നിലയിലും എട്ടാം നിലയിലും നടക്കും. 11, 14 നിലകളിൽ 200 മില്ലി സെക്കൻഡിനു ശേഷം സ്ഫോടനം നടക്കും. അതായത് 200 മില്ലി സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇവിടെ സ്ഫോടനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകും. 45 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കെട്ടിടം പൂർണമായും ഭൂമിയിൽ പതിക്കും. ഏറ്റവും ശക്തമായ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നതും ഇവിടെയാണ്.

ആദ്യ രണ്ടു പ്രൈമറി സ്ഫോടനത്തിലാണ് ഇവിടെ ശക്തമായ സ്ഫോടക വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബെസ്മെന്റ്, ഒന്നാം നില, 4, 10, 15 നിലകളിലും പ്രൈമറി സ്ഫോടനമാകും നടക്കുക. 7, 13 നിലകളിൽ ശക്തി കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി സ്ഫോടനങ്ങളും. 1471 ദ്വാരങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ സ്ഫോടക വസ്തു നിറച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജെയിൻ കോറൽ കോവ്

ഇവിടെ ആദ്യ രണ്ടു നിലകളിൽ ഒരേ സമയത്തു സ്ഫോടനം നടക്കും. പ്രൈമറി സ്ഫോടനം എന്നു രണ്ടു ശക്തമായ സ്ഫോടനങ്ങളാണിവ. 25 മില്ലി സെക്കൻഡിനു ശേഷം 5, 8 നിലകളിലും സ്ഫോടനം നടക്കും. 200 മില്ലി സെക്കൻഡിനു ശേഷം 11, 14 നിലകളിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടാകും. 5, 8 നിലകളിലേതു ശക്തി കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി സ്ഫോടനങ്ങളാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ശക്തമായ പ്രൈമറി സ്ഫോടനങ്ങളും.

ആൽഫ സെറീൻ

ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടും 17 നിലകളുമാണുള്ളത്. ശക്തിയേറിയ പ്രൈമറി സ്ഫോടനം ഗ്രൗണ്ട്, 1, 2, 5, 11 നിലകളിൽ നടക്കും. സെക്കൻഡറി സ്ഫോടനം 7, 9, 14 നിലകളിലും. ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട്, ഒന്ന് നിലകളിൽ ഒരുമിച്ചു സ്ഫോടനം നടക്കും. തുടർന്നു 17 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ രണ്ടാം നിലയിലും 200 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ഏഴാം നിലയിലും സ്ഫോടനം നടക്കും. 400 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ 11, 14 നിലകളിലും സ്ഫോടനം നടക്കും.

ഗോൾഡൻ കായലോരം

സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും, ഏതു രീതിയിൽ സ്ഫോടനം വേണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച അവസാന വിവരം കമ്പനി തീരുമാനിക്കുന്നതേയുള്ളു.

നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണ തോത് വിലയിരുത്താൻ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റിന്റെ നിശ്ചിത ദൂരപരിധികളിലായി വായു മലിനീകരണ തോത് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എട്ടു മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും അന്തരീക്ഷ വായു നിരീക്ഷിക്കാനാണു നീക്കം.

കാറ്റിന്റെ ഗതിക്ക് അനുസരിച്ചാവും സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ പൊടി നീങ്ങുക. അതിനിടെ മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിഡിയോ പിആർഡി പുറത്തുവിട്ടു. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിസരത്തെ കെട്ടിടങ്ങളെയും വീടുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിന്റെ ആനിമേഷൻ വിശദീകരണം സഹിതമാണ് വിഡിയോ.

English Sumamry: Four explosive types to be used in Maradu flat demolition, debris may end up in backwaters