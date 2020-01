കണ്ണു നിറയുന്നില്ലേ, ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ; തീരാവേദനയായി പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ

മുംബൈ ∙ സമപ്രായക്കാരായ മറ്റ് കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനേഷിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം; ഒപ്പം ഓടിക്കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ആ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല. ഏഴു വയസ്സ് ആയിട്ടും തൂക്കം 10 കിലോ മാത്രം. കിടക്കവിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശേഷിയില്ല. ഇതുവരെ അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മ തലോടുമ്പോൾ അവൻ വാടിയ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കും. എല്ലുന്തിയ ആ മനുഷ്യരൂപത്തിലെ ഒട്ടിയവയറിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി കയ്യമർത്തിയപ്പോഴും നിർവികാരനായി ഡോക്ടറുടെ മുഖത്തേക്ക് അവൻ നോക്കിക്കിടന്നു.



പാൽഘർ ജില്ലയിൽ ഒട്ടേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനെടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ ഇരയാണ് അവനും. 2017–18 കാലയളവിൽ 500 കുരുന്നുകളാണ് ജില്ലയിൽ പോഷകാഹാര കുറവിനാൽ മരിച്ചത്. ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലുന്തിയ, വിളറിയ മുഖവുമായി വീട്ടുവരാന്തകളിൽ ഇത്തരം കുട്ടികളെ കാണാം.

വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ഊഴം കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയും മകനും (ചിത്രം: വിഷ്ണു വി. നായർ)

ജ്ഞാനേഷ് മാത്രമല്ല, ജവാറിൽ നടന്ന വൈദ്യപരിശോധനാ ക്യാംപിൽ നൂറുകണക്കിന് പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള കുട്ടികളാണ് എത്തിയത്. മുംബൈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്ററേയുള്ളൂ പാൽഘർ ജില്ലയിലേക്ക്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനത്തിന്റെ തെ‍ാട്ടരുകിൽ നിശബ്ദരായി അവർ മരിച്ചുവീഴുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ, 2 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ മുംബൈ - അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് റെയിൽപാത കടന്നുപോകുന്നതും ഇതേ പാൽഘറിലൂടെ തന്നെ. ഒരോവർഷവും പോഷാകാഹാരക്കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണക്കണക്കുകൾ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പാൽഘർ വാർത്തകളിൽ നിറയാറുണ്ട്.

2006ൽ 718 കുരുന്നുകൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം മരിച്ചതോ‍ടെയാണ് വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സർക്കാർ എജൻസികളും ഇവിടേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചത്. എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇൗ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. 2016ൽ മാത്രം 600 ലേറെ കുട്ടികളാണ് ഇതേ കാരണത്താൽ ഇവിടെ മരിച്ചത്.

മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ഗുജറാത്തിന്റെയും അതിർത്തി ജില്ലയാണ് പാൽഘർ. ഭൂരിഭാഗവും ആദിവാസികളും കൃഷിക്കാരും. റാഗിയും നെല്ലുമാണ് പ്രധാന കൃഷി. ഉയർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും, വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും കാരണം ശക്തമായ വരൾച്ച നേരിടുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറവാണ്.

ഇൗ വർഷം ആദ്യം ജവാർ, മെ‍ാഖാഡ മേഖലയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് 1–6 വയസിനുമിടയിലുള്ള 58 % കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരകുറവുണ്ട്. അതിൽ 18% പേർ ദയനീയവസ്ഥയിലാണ്. ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ ആൺകുട്ടികളിലാണ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൂടുതൽ. ശിശുമരണങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം പോഷകാഹാരക്കുറവാണെന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ കണക്കുകളിൽ‍ മരണകാരണങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗമോ ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയോ ഒക്കെയായി മാറും.

ഈ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ കുട്ടികളുടെ ശരിയായ പരിപാലനത്തിനുള്ള ബോധവൽക്കരണം കൂടി അത്യാവശ്യമാണ്.

English Summary: Hundreds of children suffering from malnutrition in Maharashtra's Palghar district