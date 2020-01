കോട്ടയം ∙ പമ്പയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോയ കെഎസ്ആർടിസി ബസും സൈക്കിളും കൂട്ടിയിടിച്ച് മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു. ഉദയനാപുരം സ്വദേശി ഗോപിയാണു (65) മരിച്ചത്. ചെറു കലുങ്കിൽ നിന്ന് പ്രധാന വഴിയിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെ ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഇവിടെ വച്ച് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary: KSRTC Bus Collided with cycle, one died at Vaikom