ശബരിമലയിൽ കോടികൾ മുടക്കി നിർമിച്ച ക്യു കോംപ്ലക്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല

പത്തനംതിട്ട ∙ ശബരിമലയിൽ തീർഥാടകരുടെ വലിയ തിരക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും ക്യു കോംപ്ലക്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് കോടികൾ മുടക്കി നിർമിച്ചതാണ് ഇവ. പതിനെട്ടാംപടി കയറാനുള്ള ക്യു മിക്കപ്പോഴും ശബരിപീഠം വരെ എത്തുന്നുണ്ട്. പുലർച്ചെ പമ്പയിൽനിന്നു മല കയറുന്നവർ രാത്രിയോടെയാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത്. പതിനെട്ടാംപടി കയറാൻ അത്രയും നേരം ക്യു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു.

മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കാനും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുമാണ് ക്യു കോംപ്ലക്സുകൾ നിർമിച്ചത്. ശബരി പീഠത്തിനും മരക്കൂട്ടത്തിനും ഇടയിൽ ഉള്ള കോംപ്ലക്സുകളിൽ ഇരിക്കാൻ മാത്രമാണ് സൗകര്യം. എന്നാൽ മരക്കൂട്ടത്തിനും ശരംകുത്തിയ്ക്കും മധ്യേ ഉളളവയിൽ എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട്. 25 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഇവ നിർമിച്ചത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രണത്തിനു പൊലീസിന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തിനാൽ ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല. ശുചിമുറികൾ, കടകൾ, വഴിപാട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ക്യുവിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി പടിയിറങ്ങി വേണം ഇതിൽ കയറാൻ.

പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ തള്ളലിൽ അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടേക്ക് ആരെയും പൊലീസ് ഇറക്കുന്നില്ല. 19 ഗേറ്റുകൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഭക്തരുടെ തിരക്കു ക്രമീകരിച്ച് വിടുന്നതിനു കൂടുതൽ പൊലീസും വേണം. പൊലീസും മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കമ്മിറ്റിയും ഇത് പരിശോധിച്ച് അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുടക്കിയ കോടികൾ പാഴാകും.



English Summary: Sabarimala continues to witness heavy rush, no strategic solution yet.