ഫാ. ഡേവിസ് ചിറമ്മൽ എന്ന ഔദ്യോഗിക പേരിനെക്കാൾ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതം ‘വൃക്ക അച്ചൻ’ എന്ന വിശേഷണമാണ്. സ്വന്തം വൃക്ക പകുത്തുനൽകി ലോകത്തിന് മാതൃകയായ വൈദികൻ. വാക്കുകളിലല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണു കാര്യമെന്ന് ലോകത്തോടു വിളിച്ചു പറയുന്ന മനുഷ്യൻ. ജീവിതം മുഴുവൻ സാമൂഹിക സേവനത്തിനായി ഉഴിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ. കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ‘ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്’ എന്ന രക്തദാന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിനിടെ അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘കിട്ടുന്നവരെക്കാൾ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ്’. ആ വാക്കുകളാണ് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ആമുഖം.



∙ അവയവദാനം മാത്രമല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനവും തുണിസഞ്ചി വിപ്ലവവും കാന വിപ്ലവവും അച്ചന്റെ മാതൃകാ തുടക്കങ്ങളാണ്. ‘ഐ ചാലഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്’ എന്ന ക്യാംപെയ്നു പിന്നിൽ?

നമ്മൾ, ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയോടുള്ള കടപ്പാട് നിറവേറ്റണം. ഭൂമിയിൽനിന്നു വായുവും വെള്ളവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പാപമാണ്. കേരളത്തെ വിഴുങ്ങിയ ആദ്യ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ പോരാട്ടം തുടങ്ങുന്നത്. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് മലയാറ്റൂർ പാലത്തിനു മുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ താഴെക്കിടുന്നത് കണ്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുൾപ്പെടെ ഇതിൽ ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അതിന്റെ വിഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ വിഡിയോ മുഖ്യമന്ത്രി കാണുകയും നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ ‘ഐ ചാലഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്’ എന്ന ക്യംപെയ്നു തുടക്കമിട്ടു. ഇന്ന് കേരളത്തിനു പുറത്ത് ഉൾപ്പെടെ 73 ലധികം സ്കൂളുകളിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയുള്ള ഉത്തരവ് കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്നു.

∙ വൃക്ക ദാനം ഒരു വലിയ തുടക്കമായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച്?

അച്ചൻമാരിൽ ഞാൻ ആദ്യം വൃക്ക കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അത് വാർത്തയായി എന്നു മാത്രം. പിന്നീട് കുറേ അച്ചന്‍മാർ സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ടു വന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരച്ചൻ കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിനായി നൽകുക. നല്ല തുടക്കത്തിനായി ഒരു വഴിയുണ്ടാക്കുക. ആ വഴി നമ്മൾ തന്നെ ആയി മാറുക.

∙ അവയവദാനത്തിനിടയിലും കൊള്ളയുണ്ട്?

രോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുതന്നെ അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ആരും നൽകാറില്ല. അവയവ മാഫിയയെ വളർത്തുന്നത് അതാണ്. ഡോക്ടർമാർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ കടമ ധാർമികതയോടെ നിറവേറ്റുക എന്നതുമാത്രമേയുള്ളൂ ഇതിന്റെ പരിഹാരമാർഗം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വലിയ ചർച്ചയാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങളും നടക്കുന്നു. ആ നിയമത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന, തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാത്ത ഏതു കാര്യവും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി മാത്രം കാണണം. ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ പേരിൽ വേർതിരിവ് അരുത്.

∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും നടക്കുന്ന വിദ്യാർഥിസമരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വാർത്ത.

ഒരാൾ ഒരു കർമം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധവയ്ക്കുക. വിദ്യാർഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ് കടമ. അത് നിറവേറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. അതേസമയം സമൂഹത്തിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനൊപ്പം നിൽക്കാനും വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. എന്നാൽ കർമം മറന്നുകൊണ്ടാവരുത്.

∙ കേരളത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ഹർത്താലുകൾക്കെതിരെ 2017ൽ വേറിട്ട ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തി. അതിനു പിന്നിലെ കാരണം?

ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും സമരമുറയായി ഹർത്താൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന സമരമുറയാണ് ഹർത്താൽ. സാധാരണക്കാർക്കു മാത്രമല്ല, സർക്കാരിനു തന്നെ ഹർത്താലിലൂടെ കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. ആരോഗ്യ– വിദ്യാഭ്യാസ– സാമ്പത്തിക മേഖലയെയാകെ അത് ബാധിക്കും. യുവജനങ്ങൾ കൂടുതൽ അക്രമാസക്തരാകുന്നത് ഹർത്താൽ ദിനങ്ങളിലാണ്. പൊതുസ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് കയ്യും കാലും കണ്ണും കെട്ടി നിലത്ത് കിടന്നത്. ഒരു പ്രചോദനം നൽകുക, തുടക്കം നൽകുക, അത് വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാതെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുക അതുമാത്രമായിരുന്നു അതിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം.

∙ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ തർക്കങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും കേരളത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലേതിനെക്കാൾ വർധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

ആത്മീയ തലങ്ങളിൽ വടംവലി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഏതു മതത്തിലായാലും ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അടിയുണ്ടാക്കുന്നത് പാടില്ലാത്തതാണ്. ലോകചരിത്രത്തിൽ പണ്ടും മതത്തിന്റെ പേരിൽ അടിയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

∙ പുതുവർഷ സന്ദേശം

മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും 2020 ഉണ്ടാകണം. നിഷേധാത്മക മനോഭാവം ഒഴിവാക്കുക. നന്മയുള്ള വശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. നന്മയുടെ വെളിച്ചം പകരുന്ന വർഷമായി മാറ്റുക.

