സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കൽ; എല്ലാ ജയിലുകളിലും ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജയിലുകളിലും ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മൂന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലും മൂന്ന് ജില്ലാ ജയിലുകളിലും കൂടി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ ജയിലുകളെല്ലാം സുരക്ഷാ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാകും. തിരുവനന്തപുരം, വിയ്യൂർ, കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലുകളിലുമാണ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. 11.45 കോടിരൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെൽട്രോണിനാണ് ചുമതല.



സംസ്ഥാനത്തെ 48 ജയിലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമറ നിരീക്ഷണ സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം മുൻപേ സുരക്ഷാ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം, വിയ്യൂർ, കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലുകളിലുമാണ്. എന്നാൽ കാലപ്പഴക്കത്താൽ ക്യാമറകൾ കേടായി. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ഏറെക്കാലം ക്യാമറകൾ മാറ്റിയില്ല. ഇതിനിടെ മറ്റ് 48 ജയിലുകളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പദ്ധതി വിജയകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് 6 ജയിലുകളിലെ കേടായ ക്യാമറകൾ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

രാത്രിയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയുന്ന ആധുനിക ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിലെ പണി പൂർത്തിയാകാറായി. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറു മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തിയാകും. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി ക്യാമറകൾ വാങ്ങുമ്പോഴേക്കും വാങ്ങിയ ക്യാമറകളെക്കാൾ മികച്ച സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുള്ളവ വിപണിയിലെത്തുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഇതു മുന്നിൽകണ്ട് ഏറ്റവും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ജയിലുകളിലെ 486 തസ്തികകൾ നികത്താനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. ഫെബ്രുവരിയോടെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

