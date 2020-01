ലോകത്തിന് അസൂയയായി കേരളത്തിലെ മൂന്ന് നഗരം, ഒന്നാമത് മലപ്പുറം; വളർച്ച അതിവേഗം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോകത്തിലെ അതിവേഗം വളരുന്ന 10 നഗരങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചു കേരളത്തിലെ മൂന്നു നഗരങ്ങൾ– മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കൊല്ലം. പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി മലപ്പുറം രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനപ്പെരുമ ഉയർത്തി. ടോപ് 10ൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള മൂന്നു നഗരങ്ങളും കേരളത്തിൽനിന്നാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ദി ഇക്കണോമിസ്റ്റ് മാഗസിന്റെ ഭാഗമായ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (ഇഐയു) നടത്തിയ സർവേയിലാണു കേരളത്തിന് അഭിമാന നേട്ടം.

ലോകത്തിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണു മലപ്പുറത്തിന്. 2015–20 കാലയളവിൽ മലപ്പുറത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം 44.1%. നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള കോഴിക്കോടിന് 34.5%, പത്താം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊല്ലത്തിന് 31.1% മാറ്റവുമുണ്ടായെന്നു സർവേ പറയുന്നു. 30.2% മാറ്റങ്ങളോടെ തൃശൂർ 13–ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. വിയറ്റ്നാമിലെ കന്തോ നഗരമാണ് രണ്ടാമത്– 36.7%. ചൈനയിലെ സുഖ്‌യാൻ (36.6), സുഷോവു (32.5), പുറ്റ്യാൻ (32.2), നൈജീരിയയിലെ അബുജ (34.2), യുഎഇയിലെ ഷാർജ (32.2), ഒമാനിലെ മസ്കത്ത് (31.4) എന്നിവയാണ് ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചവ. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് 26ാം സ്ഥാനത്തും തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂർ 30ാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.



2019 അവസാനം നിതി ആയോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ (എസ്ഡിജി) സൂചികയിലും കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. 16 വികസന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ നൂറിൽ 70 പോയിന്റാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്. ദേശീയ ശരാശരി 60 പോയിന്റാണ്. വ്യവസായം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങിയവയുടെ ഗണത്തിലാണ് കേരളത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റുള്ളത്– 88. ഈ ഗണത്തിൽ ഗുജറാത്തും കേരളത്തിനൊപ്പം. ആരോഗ്യ രംഗത്തും കേരളം തന്നെ ഒന്നാമത്– 82 പോയിന്റ്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ കേരളം പിന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ ഫോൺ സാന്ദ്രത, റോഡ് സൗകര്യം, മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ സംവിധാനമുള്ള വാർഡുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പുരോഗതി നേടി.



English Summary: 3 of world’s 10 fastest-growing urban areas are in Kerala: Economist ranking