180 യാത്രക്കാരുമായി യുക്രെയ്ൻ വിമാനം ഇറാനിൽ തകർന്നു – വിഡിയോ

ടെഹ്റാൻ∙ യുക്രെയ്ന്റെ ബോയിങ് 737-800 വിമാനം ഇറാനിൽ തകർന്നു. 180 യാത്രക്കാരുമായി ടെഹ്‌റാനിലെ ഇമാം ഖുമൈനി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലേക്കു പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 6.12 ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനമാണ് തകർന്നത്.

സാങ്കേതിക തകരാറാണ് വിമാനം തകരാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. യുക്രെയ്ൻ ഇന്റർനാഷനൽ എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനമാണ് തകർന്നത്. യാത്ര തുടങ്ങി എട്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിമാനം തകർന്നതായാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് വെബ്സൈറ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇറാഖിലെ യുഎസ് വ്യോമത്താവളങ്ങളിലേക്ക് ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിമാനദുരന്തത്തിന്റെ വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്. വിമാനം തകർന്നു വീഴുന്നതിന്റേതെന്നു കാട്ടി ഇസ്ന വാർത്താ ഏജൻസി വിഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടു. തകർന്ന വിമാനത്തിന് നാലു വർഷം മാത്രമാണ് പഴക്കമുളളത്. മരണസംഖ്യയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

