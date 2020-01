ശബരിമല: ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിലപാട് മാറ്റം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് വേണുഗോപാൽ

പത്തനംതിട്ട ∙ ശബരിമല യുവതീപ്രവേശത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിലപാട് മാറ്റം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ഇതേ നിലാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടില്ലായിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഭാരിച്ച നഷ്ടം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. ബോർഡിന് ഉണ്ടായ നഷ്ടം പൂർണമായും സർക്കാർ നികത്തണം.

സുപ്രീംകോടതിയിലെ കേസിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായി ആചാര അനുഷ്ഠാനം നിലനിർത്താൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാഗ്മൂലം മാറ്റിയ പിണറായി സര്‍ക്കാർ, പുനപരിശോധനാ ഹർജിയുടെ വേളയിൽ തെറ്റ് തിരുത്തി പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

