ന്യൂഡൽഹി∙ ഭീം ആര്‍മി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിന് എയിംസില്‍ ചികില്‍സ നല്‍കാന്‍ തീഹാര്‍ ജയില്‍ അധികൃതർക്കു ഡല്‍ഹി തീസ്ഹസാരി കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിന് രക്തസംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടെന്നു മനസിലായിട്ടും ജയില്‍ അധികൃതര്‍ ചികില്‍സ നല്‍കാത്തതില്‍ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.



തടവിലായാലും പുറത്തായാലും വ്യക്തിയുടെ ജീവന്‍‍ രക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഭരണകൂടത്തിനുണ്ടെന്നും കോടതി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെ ഡല്‍ഹി ദരിയാഗഞ്ചില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചതിനാണ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിനെ പൊലീസ് കഴിഞ്ഞമാസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



English Summary: Bhim Army chief Azad should be treated at AIIMS too, orders court; raps Tihar