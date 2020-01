ന്യൂഡൽഹി ∙ പട്‌പർഗഞ്ചിലെ പ്രന്റിങ് പ്രസിൽ തീപിടിത്തം. ഒരാൾ മരിച്ചെന്നാണു പ്രാഥമിക വിവരം. 35 ഫയർ എൻജിനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി. തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. പട്‌പർഗഞ്ചിലെ വ്യവസായ മേഖലയിലാണ് സംഭവം.

English Summary: Fire broke out at a paper printing press in Patparganj Industrial Area; one person dead