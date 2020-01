വാഷിങ്ടൻ ∙ മുന്‍ ഉപാധികളില്ലാതെ ചര്‍ച്ചയാവാമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയില്‍ നിലപാടറിയിച്ച് യുഎസ്. സുലൈമാനിയെ കൊന്നത് സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണ്. സ്ഥിതി രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാന്‍ ഇറാനുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറെന്നും യുഎസ് അറിയിച്ചു.



അതേസമയം, ഇറാഖില്‍ അര്‍ധരാത്രിയോടെ അമേരിക്കന്‍ എംബസിക്കു സമീപം രണ്ട് റോക്കറ്റുകള്‍ പതിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ ദൗത്യസേനാതാവളവും ഇതിനു സമീപത്താണ്. ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി സ്ഥിരീകരിച്ച ഇറാഖ് സേന ആളപായമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത കറ്റ്യൂഷ റോക്കറ്റുകളാണ് പതിച്ചത്.

English Summary: For Self-defense, US on Sulaimani Murder