4 സിപിഎമ്മുകാർ അറസ്റ്റിൽ; സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ആലപ്പുഴ ∙ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവിനെ തടഞ്ഞു നാടിനു നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നാല് പേർ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും സിഐടിയു പ്രാദേശിക നേതാവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ആലപ്പുഴ പുളിങ്കുന്ന് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം കലക്ടർമാർ 2013ലെ രസതന്ത്ര നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മൈക്കൽ ലെവിറ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. താൻ സഞ്ചരിച്ച ഹൗസ്ബോട്ട് തടഞ്ഞതിൽ പരാതിയില്ലെന്ന് ലെവിറ്റ് പ്രതികരിച്ചു.

ആലപ്പുഴ കൈനകരി സ്വദേശികളായ സിപിഎം, സിഐടിയു, കെഎസ്കെടിയു പ്രവർത്തകരായ ജോളി ഐസക്, സാബു, സുധീർ, അജിത് കുമാർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജോളി ഐസക് സിപിഎമ്മിന്റെ ആർ ബ്ലോക്ക്‌ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ്. സാബു മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും സുധീർ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രവർത്തകനുമാണ്. അജിത് കുമാർ സിഐടിയു പ്രാദേശിക നേതാവാണ്. സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടസപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പടെ നാലു വകുപ്പുകൾ ആണ് പ്രതികൾക്ക്‌ എതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം കലക്ടർമാർ ലെവിറ്റിനെ കാണാൻ കുമരകത്ത്‌ എത്തിയത്. ലെവിറ്റ് സർക്കാരിന്റെയല്ല സർവകലാശാലയുടെ അതിഥിയായിരുന്നുവെന്ന് കോട്ടയം കലക്ടർ പറഞ്ഞു. വിവാദങ്ങൾക്കില്ലെന്നും കേരളവും ജനങ്ങളും മനോഹരമാണെന്നും കലക്ടർമാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലെവിറ്റ് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി. ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയില്‍ അസന്‍ഡ് നിക്ഷേപ സംഗമത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണു വിനോദസഞ്ചാരികളെ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് യാത്രയ്ക്കെത്തിയ ലെവിറ്റും ഭാര്യയും സഞ്ചരിച്ച ഹൗസ്ബോട്ട് കുട്ടനാട് ആർ ബ്ലോക്ക് ഭാഗത്തു സമരക്കാർ വള്ളത്തിൽ പിന്തുടർന്നെത്തി തടഞ്ഞത്. തുടർന്നു ചിറയിൽ കെട്ടിയിട്ട ഹൗസ്ബോട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറിനു ശേഷം യാത്ര വെട്ടിച്ചുരുക്കി കുമരകത്തേയ്ക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

English Summary: Four CPM Workers Arrested for Blocking Nobel Prize Winner on Strike