മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് കത്തെഴുതണമെന്ന് സ്കൂൾ; പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും

അഹമ്മദാബാദ് ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് കത്തെഴുതണമെന്ന് അഹമ്മദാബാദിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളോടു മാനേജ്മെന്റ്. അഞ്ച് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളോടാണ് പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ കത്തെഴുതാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് മാപ്പു പറഞ്ഞു. തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായതാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. മാതാപിതാക്കൾക്കു നൽകിയ പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ അവർ കീറിയെറിഞ്ഞു.

അഹമ്മദാബാദിലെ കൻകറിയ മേഖലയിൽ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിനോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ സ്കൂൾ അധികൃതരാണ് കത്തെഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ‘അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ പൗരനായ ഞാൻ സിഎഎ കൊണ്ടുവന്നതിനു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഈ നിയമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു’ – ഈ വരികളാണ് പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ചൊവ്വാഴ്ച ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അധ്യാപകർ ബോർഡിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള ഈ സന്ദേശം എഴുതിയത്. ഇത് പോസ്റ്റ് കാർഡുകളിലേക്ക് പകർത്തിയെഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ‘പിഎംഒ, സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് റെസിഡന്‍ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്, റെയ്സിന ഹിൽസ്, ന്യൂഡൽഹി’ എന്ന വിലാസം എഴുതി, സ്വന്തം വീട്ടു വിലാസവും എഴുതി പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ തിരികെ വയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളോട് പോസ്റ്റ്‌ കാർഡിൽ എഴുതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് നൽകില്ലെന്ന് അധ്യാപകർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപണമുണ്ട്. അതേസമയം, ഒരു പാർട്ടിയുടെയും പ്രേരണയാലല്ല ഇതു നടത്തിയതെന്നും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.

