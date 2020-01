‘ആക്രമണത്തിൽ ആളപായം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറാൻ മനഃപൂർവം ശ്രമിച്ചു’

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ വ്യോമതാവളം ആക്രമിച്ച ഇറാൻ ആളപായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽനിന്ന് മനഃപൂർവം വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവുമായി ബന്ധമുള്ള യുഎസ്, യൂറോപ്പ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഖുദ്സ് സേനാ തലവൻ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ച യുഎസ് നടപടിക്കു പ്രതികാരം ചെയ്ത ഇറാൻ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിതുറക്കുന്ന സാഹചര്യം മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ യുഎസ് അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

അൽ അസദ്, ഇർബിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ പോലും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആളുകൾ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇറാനിൽനിന്നുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരവും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തിരിച്ചടിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ അതു കൈവിട്ട കളിയായിക്കൂടാ എന്ന നിർബന്ധവും അവർ വച്ചുപുലർത്തി.

തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കു മുതിരുന്നില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജാവദ് സരീഫ് പറഞ്ഞു. യുഎൻ ചാർട്ടറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 51 അനുസരിച്ചാണ് ഇറാൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. തീവ്രത കൂട്ടാനോ യുദ്ധത്തിനോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഏത് ആക്രമണത്തിനെതിരെയും സ്വയം പ്രതിരോധം നടത്തും, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

