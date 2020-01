യുഎസിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊരു നടപടിക്ക് ശ്രമിക്കില്ല: ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ ∙ അമേരിക്ക ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ തക്ക മറുപടി ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ അറിയണമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസ്സൻ റൂഹാനി. അമേരിക്കയുടെ മുഖത്ത് അടിക്കാനാണെങ്കിലും ഇറാൻ പിന്മാറില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ ഇനി മറ്റു നടപടികൾ എടുക്കില്ല – ടിവിയിലൂടെ നടത്തിയ അഭിസംബോധനയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഖുദ്സ് ഫോഴ്സ് തലവൻ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തിനു മറുപടിയായി ഇറാഖിലെ യുഎസിന്റെ വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. യുഎസ് മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നീക്കം മതിയാകില്ലെന്നും റൂഹാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അമേരിക്ക അറിയണം എന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുലൈമാനിയുടെ കൈ വെട്ടിയ അമേരിക്കയെ മേഖലയിൽനിന്ന് വെട്ടി നീക്കും – റൂഹാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: If US Is Wise, They Won't Take Any Action: Iran Over General's Death