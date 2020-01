ബോട്ട് തടഞ്ഞതിൽ പരാതിയില്ല, കായൽ മനോഹരമെന്നും ലെവിറ്റ്; 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കോട്ടയം ∙ പണിമുടക്ക് അനുകൂലികൾ കായലിൽ തന്നെ തടഞ്ഞതിൽ പരാതിയില്ലെന്ന് നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മൈക്കൽ ലെവിറ്റ്. കുമരകത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ കായൽ സൗന്ദര്യം മനോഹരമെന്നും ഇവിടെയുള്ളവർ നല്ല ആൾക്കാരാണെന്നും മറുപടി നൽകി.

ജില്ലാ കലക്ടർ പി.കെ.സുധീർ ബാബു എത്തിയാണു ലെവിറ്റിനെയും ഭാര്യയേയും സ്വീകരിച്ചത്. ലെവിറ്റും ഭാര്യയും നേരെ കൊച്ചിക്കു പോയി. വേമ്പനാട് കായലിൽ യാത്രയ്ക്കെത്തിയ ലെവിറ്റിനെ തടഞ്ഞ കേസിൽ നാലു പേർ അറസ്റ്റിൽ. ആലപ്പുഴ കൈനകരി സ്വദേശികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇന്നലെ ലെവിറ്റ് അടക്കമുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് സമരാനുകൂലികൾ ആലപ്പുഴയിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു. വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഹൗസ് ബോട്ട് പിടിച്ചിട്ട ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്.

ലെവിറ്റിനെ തടഞ്ഞതിനെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് കലക്ടർ പി.കെ.സുധീർ ബാബു പറഞ്ഞു. ലെവിറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയല്ല സർവകലാശാലയുടെ അതിഥിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: No complaints against those blocked houseboat, says Nobel Laureate Michael Levitt