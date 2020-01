ഫോട്ടോ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, പരാതി നൽകും: വയനാട് കലക്ടര്‍

കല്‍പറ്റ ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയവര്‍ തന്റെ കൂടെയെടുത്ത ഫോട്ടോ ചിലര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുമെന്ന് വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഡോ.അദീല അബ്ദുല്ല. വ്യക്തിത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സൈബര്‍ പ്രചാരണം. പൗരത്വ നിയമത്തില്‍ തന്റെ മാതാവും സമുദായവും അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറയാത്തതെന്നും കലക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Photo using for political purpose, should complaint, says Wayanad district collector Adeela Abdulla