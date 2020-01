ജമ്മു കശ്മീർ നിയന്ത്രണം: ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നാളെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്നു 370–ാം വകുപ്പ് നീക്കിയതിനു പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പറയും. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിധി പറയുന്നത്. നവംബർ 27നാണ് ഹർജി വിധി പറയുന്നതിനു മാറ്റിയത്.

370–ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ കേന്ദ്രം ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രതിരോധ നടപടികൾ കാരണം ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും നവംബറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞു. കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്രം പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, യുഎസ് അടക്കം 15 വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശനം വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 5ന് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നീക്കി രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ആക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സംഘമാണ് ഇത്. യുഎസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, മൊറോക്കോ, നൈജര്‍, നൈജീരിയ, ഗയാന, അര്‍ജന്റീന, നോര്‍വെ, മാലദ്വീപ്, ടോഗൊ, ഫിജി, പെറു,ബംഗ്ലദേശ്, വിയറ്റ്‌നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

