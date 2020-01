ഇതിലും നല്ല അവസരം കിട്ടില്ല: ഷായ്ക്ക് എതിരെ ഗോബാക്ക് വിളിച്ച സൂര്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ താൻ ഡല്‍ഹി വിട്ട് പോകില്ലെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ ഗോബാക്ക് വിളിച്ച മലയാളി അഭിഭാഷക സൂര്യ രാജപ്പന്‍. പൗരത്വ നിയമത്തിന് എതിരെയുളള തന്‍റെ ശബ്ദം അമിത് ഷായെ നേരിട്ട് കേള്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. സംഭവം നടന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഭീഷണികളല്ലാതെ, പിന്നീട് ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സൂര്യ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമത്തിന് അനുകൂലമായ പിന്തുണ തേടി ഞായറാഴ്ച അമിത് ഷാ നടത്തിയ ഭവനസന്ദര്‍ശന പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു മലയാളിയായ സൂര്യ രാജപ്പനും മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയും ഗോബാക്ക് വിളിച്ചത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് വാടക വീട് ഒഴിയേണ്ടി വന്ന സൂര്യ എല്ലാം നേരിടാന്‍ തയാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

‘അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ ഇതിലും നല്ല അവസരം ലഭിക്കില്ല. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും ഡല്‍ഹി വിട്ട് പോകില്ല. മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച പ്രതിഷേധമായിരുന്നില്ല. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധിപ്പേര്‍ താമസസ്ഥലത്തെത്തി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് താമസം മാറിയത്. നിലവില്‍ ഭീഷണികളൊന്നുമില്ല. ബെഡ്ഷീറ്റില്‍ സ്പ്രേ പെയിന്‍റുകൊണ്ടാണ് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ എഴുതിയത്. ഇനിയും ജനങ്ങള്‍ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യം പിന്നോട്ട് പോകും’ – സൂര്യ പറഞ്ഞു.

English Summary: Soorya Rajappan, who shouted go back to Amit Shah, says will not leave Delhi