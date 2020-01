8330 കോടി രൂപ വെട്ടിക്കുറച്ചു, കേന്ദ്രം ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു; പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം: ഐസക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സാമ്പത്തികമായി കേരളത്തെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു നല്‍കേണ്ട വായ്പ 8330 കോടി രൂപ വെട്ടിക്കുറച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ്, ട്രഷറി നിയന്ത്രണം കൂട്ടുമെന്നും ഐസക് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഖജനാവ് ഒരുകാലത്തുമില്ലാത്ത ഞെരുക്കത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചെലവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്. കരാറുകാരുടെയും വിതരണക്കാരുടെയും ബില്ലുകള്‍ മൂന്നാം ആഴ്ചയില്‍ മാത്രം. തൊഴിലുറപ്പില്‍ 1215 കോടിയും നെല്ല് സംഭരണത്തില്‍ 1035 കോടിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ധരിപ്പിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും ഐസക് അറിയിച്ചു.

English Summary: FM Thomas Isaac Against Union Government in Financial Crisis