‌കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ആയുധധാരികളായ തീവ്രവാദികൾ; അതീവ ജാഗ്രതയിൽ പൊലീസ്

പത്തനംതിട്ട ∙ കളിയിക്കാവിളയിൽ എഎസ്ഐ വിൽസണിനെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റ് വഴി ആയുധധാരികൾ കേരളത്തിലേക്കു കടന്നത് കറുത്ത കാർ വഴിയാണെന്നു പൊലീസ് നിഗമനം. TN 57 AW 1559 എന്ന നമ്പരിലെ കാറാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഇൗ കാറിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് കാണിച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൊലീസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും സന്ദേശമയച്ചു.

എഎസ്ഐയെ വെടിവച്ചു കൊന്നശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇവർ കടന്നത് എന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശവും പൊലീസ് നൽകി. ഇവർക്കു തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്നു തമിഴ്നാട് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ തൗഫിക്, അബ്ദുൽ ഷമീം എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് കടന്നതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

കാറിനെ സംബന്ധിച്ചു ചിത്രങ്ങളോ വിഡിയോയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊലീസിന്റെ 9497980953 നമ്പരിലെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയയ്ക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. എഎസ്ഐയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഡിജിപിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തമിഴ്നാട് ഡിജിപി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി.

English Summary: Tamil Nadu ASI Killing, Armed Men Came To Kerala Via Kaliyikkavila Checkpost