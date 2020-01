ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശിക്കാൻ യുഎസ് അംബാസഡർ ഉൾപ്പെടെ 16 അംഗ സംഘം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ യുഎസ് അംബാസഡർ ഉൾപ്പെടെ 16 അംഗ വിദേശ സംഘം ഇന്നെത്തും. സംഘത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. യുഎസ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണു സംഘത്തിലുള്ളത്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രതിനിധികൾ ജമ്മു കശ്മീരിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ തടവിലാക്കുകയും ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനം സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബറിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള 23 നിയമസഭാംഗങ്ങളെ ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശിക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

