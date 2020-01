ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തിന് യുഎസ് മറുപടി നൽകിയേക്കില്ല; മേഖലയിൽ സമാധാനം?

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇറാന്റെ ഖുദ്സ് സേന മേധാവി ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ച യുഎസിന്റെ നടപടിയും അതിനു തിരിച്ചടിയായുള്ള ഇറാന്റെ ആക്രമണവും മേഖലയിലെ പിരിമുറക്കം വർധിപ്പിച്ചെങ്കിലും സംഘർഷം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു നിരീക്ഷണം. ഇറാഖിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളം ആക്രമിച്ച ഇറാന്റെ നടപടിക്കെതിരെ യുഎസ് അനങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ആക്രമണത്തിനു മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറ‍ഞ്ഞത്. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരനും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

16 ഹ്രസ്വദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് ഇറാൻ വിക്ഷേപിച്ചതെന്നു പെന്റഗൺ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ 11 എണ്ണം അൽ അസദ് വ്യോമ താവളത്തിലും ഒരെണ്ണം ഇർബിലിലെ താവളത്തിലും പതിച്ചു. പക്ഷേ, കാര്യമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ‘സൈനിക, ആയുധ കരുത്തിൽ ഞങ്ങൾ വലിയവരാണ്. എന്നുകരുതി അത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കില്ല. ഏതു സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനും യുഎസ് തയാറാണ്. ഇറാൻ പ്രതികാരനടപടി നിർത്തിയെന്നു കരുതുന്നു. അതു ലോകത്തിനും നല്ല കാര്യമാണ്. ഇറാനുമേൽ ഇനിയും സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും’– ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കു മുതിരുന്നില്ലെന്ന് ഇറാനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജാവദ് സരീഫ് പറഞ്ഞു. യുഎൻ ചാർട്ടറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 51 അനുസരിച്ചാണ് ഇറാൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. തീവ്രത കൂട്ടാനോ യുദ്ധത്തിനോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഏത് ആക്രമണത്തിനെതിരെയും സ്വയം പ്രതിരോധം നടത്തും, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: US - Iran Both Appear To Signal Desire To Avoid Further Conflict