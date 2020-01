ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച 5%, അടുത്ത വർഷം കൂടും; ബംഗ്ലദേശിന്റെ വളർച്ചാനിരക്ക് 7%: ലോകബാങ്ക്

വാഷിങ്ടൻ ∙ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാനിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിലും അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 5.8 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്ന് ലോകബാങ്ക്. ബംഗ്ലദേശിന്റെ വളർച്ചാനിരക്ക് ഏഴ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായിരിക്കുമെന്നും പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇത് മൂന്ന് ശതമാനമോ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കുമെന്നും ലോക ബാങ്ക് പറയുന്നു. ലോക ബാങ്കിന്റെ ആഗോള സാമ്പത്തിക സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പതിപ്പിലാണു പ്രവചനം.

ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയുടെ ബലഹീനത നിലനിൽക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ, മാർച്ച് 31ന് അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണു വളർച്ച അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നത്. ബാങ്കിങ് ഇതര മേഖലയിലെ കടുത്ത വായ്പാ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര ആവശ്യം ഗണ്യമായി ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക, കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലകളിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിലെ തിരിച്ചടി എന്നിവയാണു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും താഴേക്ക് പോകാൻ കാരണമായത്.

ഇന്ത്യയിൽ 2019ൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഉൽപാദന, കാർഷിക മേഖലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവന ഉപമേഖലകൾക്കു പൊതുചെലവിൽ നിന്ന് കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2019 ഏപ്രിൽ-ജൂൺ, ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദങ്ങളിൽ ജിഡിപി വളർച്ച യഥാക്രമം അഞ്ച് ശതമാനമായും 4.5 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. 2013ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചയാണിത്. എൽപിജിയുടെ സബ്സിഡി ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രശംസിച്ചു.

നിക്ഷേപവും വ്യാപാരവും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യമായ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ കരകയറുന്നതിനാൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച 2020 ൽ 2.5 ശതമാനമായി ഉയരും. എന്നാൽ താഴേയ്‌ക്കു പോകാനുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. യുഎസിന്റെ വളർച്ച ഈ വർഷം 1.8 ശതമാനമായി കുറയും. വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുർബലമായതിനെത്തുടർന്ന് യൂറോപ്പിലെ വളർച്ച ഒരു ശതമാനം താഴേക്ക് വരും. ആഭ്യന്തര ആവശ്യകതയിൽ നേരിയ വർധനവുണ്ടാകുമെന്ന ധാരണയിൽ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ പ്രാദേശിക വളർച്ച 2022 ൽ ആറ് ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്.

