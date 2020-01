മുംബൈ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ പാതയിൽ ചൂളമിട്ട് മരണം; പ്രതിദിനം 7 പേർ !

വസായ് ∙ മുംബൈയിലെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ പാതകൾ വീണ്ടും കണ്ണീർപ്പാളങ്ങളാകുന്നു. ലോക്കൽ ട്രെയിൻ പാതയിൽ മരിക്കുന്നത് പ്രതിദിനം ശരാശരി ഏഴു പേർ. വസായ്റോഡ് റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 214 പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. വിരാർ - മീരാറോഡ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് മധ്യേയുള്ള റെയിൽവേ അപകട മരണങ്ങളിൽ ഏറെയും പാളങ്ങൾ മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോഴാണ്. വസായ്റോഡ് റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 110 യാത്രക്കാരാണ് 2019 ൽ പാളങ്ങൾ മുറിച്ചുകടക്കവെ മരിച്ചത്.



∙ മുംബൈ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ പാതയിൽ അപകടമരണനിരക്ക് 2017 നെ അപേക്ഷിച്ച് 2018ൽ 10 % കുറഞ്ഞതായാണ് റെയിൽവേ പറയുന്നത്.

∙ 2017ൽ 3014 പേർ മരിച്ചപ്പോൾ 2018ൽ 2734 ആയി മരണസംഖ്യ കുറഞ്ഞതായാണ് കണക്കുകൾ.

∙ 2014 ൽ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ അപകടങ്ങളിൽ 3423 പേരാണ് മരിച്ചത്.

മരണത്തിലേക്കോ നെട്ടോട്ടം? നടപ്പാതകളും പടികളും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും വേഗമെത്താൻ യാത്രക്കാർ റെയിൽപാളങ്ങൾ മുറിച്ച് കടക്കുന്നതു പതിവുകാഴ്ചയാണ് മുംബൈയിൽ. വിരാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം – മനോരമ

ഓടിത്തുടങ്ങുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാളങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വീണും തിരക്കിൽ പെട്ട് ട്രെയിനുകൾക്ക് അകത്ത് കയറിപ്പറ്റാനാകാതെ വാതിൽക്കൽ തൂങ്ങി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൈവിട്ട് വീഴുകയും ചെയ്ത 104 യാത്രക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു റെയിൽവേ പൊലീസിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. വിരാർ, നാലസൊപാര, വസായ്, നയ്ഗാവ്, ഭായിന്ദർ, മീരാറോഡ് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളാണ് വസായ് റയിൽവെ പൊലിസ് പരിധിയിലുള്ളത്. തിരക്കേറിയ നാലസൊപാര, വസായ്, ഭായിന്ദർ, മീരാറോഡ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് കൂടുതൽഅപകട മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്.

നയ്ഗാവ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും എസ്കലേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും മൂന്നും നാലും മേൽപ്പാലങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാലും ചിലർ വേഗമെത്താൻ പാളങ്ങൾ മുറിച്ചു കടക്കുന്നത് പതിവാണ്. ഇത്തരം ശ്രമത്തിനിടെയാണ് അപകടം. വാതിൽക്കൽ പതിവായി കൂടി നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരാണ് സഹയാത്രക്കാരാണ് സഹയാത്രികരെ ദുരന്തത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുന്നത്. കോച്ചുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിലും വാതിൽക്കൽ നിന്ന് യാത്ര തുടരും. 2018ൽ 246 യാത്രക്കാർ വസായ് റോഡ് റെയിൽവേ പൊലിസ് പരിധിക്കുള്ളിൽ ട്രെയിൻ അപകടങ്ങളിൽ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പാട്ടിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ദുരന്തം

ഒരുവശത്ത് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ പാതകളിലെ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഒട്ടേറെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് യാത്രക്കാർ അനാസ്ഥ തുടരുന്നതാണ് അപകടം തുടരാൻ കാരണമെന്ന് െറയിൽവേ അധികൃതർ പറയുന്നു. കല്യാണിൽ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ ബിഎഡ് വിദ്യാർഥിനി അന്തുദേവി ദുബെ മരിച്ചതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അപകടം. ഇയർഫോൺ ധരിച്ച് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കുറുകെ കടക്കുമ്പോണ് അപകടമെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ.

വലിയ തോതിൽ ബോധവൽകണം നടത്തിയിട്ടും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും അല്ലാതെയും ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിനു കുറവില്ല. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ, കാതിൽ ഇയർ ഫോണോ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. യാത്രയ്ക്കിടയിലോ, സ്റ്റേഷനിലോ പാത മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗം റെയിൽവേ അപകടങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു പ്രധാന കാരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. യാത്രയ്ക്കിടെ സിനിമയും മറ്റും ഫോണിൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ശേഷം സ്വന്തം സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നത് അറിയാതെ ഒടുവിൽ ട്രെയിൻ നീങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ചാടിയിറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവുകാഴ്ചകളിലൊന്നാണ്.

English Summary: Increase in Deaths Due to Fall From Overcrowded Local Trains in Mumbai