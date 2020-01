പനി ബാധിച്ച് രണ്ടര വയസുകാരി മരിച്ചു; രക്ത സാംപിള്‍ പരിശോധയ്ക്ക്

കോഴിക്കോട് ∙ പനി ബാധിച്ച് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടര വയസുകാരി മരിച്ചു. പയ്യോളി ഇരിങ്ങല്‍ കുളത്തില്‍താഴെ ഷാജഹാന്റെ മകള്‍ കെന്‍സ ബീവിയാണു മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പനി ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഈ വീട്ടിലെ നാലു കുട്ടികള്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ക്കായി ആനയാംകുന്ന ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാംപിളുകള്‍ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി മണിപ്പാല്‍ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയച്ചു.

അതേസമയം, കോഴിക്കോട് മുക്കം ആനയാംകുന്നില്‍ ഗര്‍ഭിണികളടക്കം 67 പേര്‍ക്കു കൂടി പനി ബാധിച്ചു. ഇതോടെ പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം 283 ആയി. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് എച്ച് 1 എൻ 1 ആണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. കാരശേരി പഞ്ചായത്തില്‍ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ പൊതുപരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.



രോഗം പകരുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ വീടുകളിലെത്തി ചികിത്സ നല്‍കുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. 67 പേര്‍ക്കു കൂടി പനി ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊതുപരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം. ഗര്‍ഭിണികളടക്കമുള്ളവരെ രോഗം ബാധിച്ചതാണു ചെറിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികള്‍ പൂര്‍ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇതുവരെ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് മാത്രമേ എച്ച് 1 എന്‍ 1 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ബാധിച്ചത് എച്ച് 1 എന്‍ 1 തന്നെയാകാം എന്നാണു നിഗമനം.



