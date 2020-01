മരട് സ്ഫോടനം: നിരോധിതമേഖലയ്ക്കപ്പുറം നിയന്ത്രണം വിടുമോ?; അതീവ ജാഗ്രത

കൊച്ചി ∙ മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം കാണാൻ എത്തുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ എസ്.സുഹാസ്. ഫ്ലാറ്റിന് 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിനു പുറത്തു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്കു സ്ഫോടനം കാണാമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു. നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതു കാണാൻ ജില്ലയ്ക്കു പുറത്തു നിന്നു പോലും ആളുകൾ എത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദേശീയ പാതയും, കുണ്ടന്നൂർ– തേവര റോഡും ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുള്ള മേഖലകളാണ്. സ്ഫോടന സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല.

ദേശീയ പാതയിലെ കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിൽ നിന്നു സ്ഫോടനം കാണാനും ആളുകളെ അനുവദിക്കില്ല. ഓരോ ഫ്ലാറ്റ് പരിസരത്തും സുരക്ഷയ്ക്കായി 500 പൊലീസുകാരെയാണു വിന്യസിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ പരിധിക്കു പുറത്തുള്ള വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഫോടനം കാണാനായി ആളുകൾ കയാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

നിർമാണം നടക്കുന്നതും, നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിയതുമായ ഒട്ടേറെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

സ്ഫോടനം മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി

ശനി രാവിലെ 9നു മുൻപു കുണ്ടന്നൂർ എച്ച്2ഒ ഹോളിഫെയ്ത് ഫ്ലാറ്റിനും നെട്ടൂർ ആൽഫ സെറീൻ ഫ്ലാറ്റിനും 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളവരെ ഒഴിപ്പിക്കും. രാവിലെ 10.30– ഒരു മിനിറ്റ് നീളമുള്ള ആദ്യ സൈറൻ. സ്ഫോടന പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കം. സമീപവാസികൾ മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. 10.55– രണ്ടാം സൈറൻ. 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലെ ട്രാഫിക് നിർത്തും.

10.59– മൂന്നാം സൈറൻ. സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള അറിയിപ്പാണിത്. ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നു 100 മീറ്റർ മാറി കുണ്ടന്നൂർ– തേവര പാലത്തിന് അടിയിലായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റ് ഷെഡിലുള്ള ബ്ലാസ്റ്റർ/ ഷോട്ട് ഫയറർ എക്സ്പ്ലോഡർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. ഇവിടെയുണ്ടായിരിക്കുക അഞ്ചംഗ സംഘം.കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഡിലെ ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റനേറ്ററുകളിലേക്കു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും. ‌ഈ ഡിലെ ഡിറ്റനേറ്ററുകളാണ് ഓരോ നിലകളിലെയും സ്ഫോടന സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറി

ഡിറ്റനേറ്ററുകളിൽ നിന്നു ജ്വലനം നോൺ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ട്യൂബുകൾ (നോണൽ) വഴി സ്ഫോടകവസ്തുക്കളിലേക്കു പ്രവഹിക്കും. അകം പൊള്ളയായ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബുകളാണു നോണൽ. ഇതിന്റെ ഉൾവശത്തു സ്ഫോടക വസ്തു തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും. സെക്കൻഡിൽ 2000 മീ വേഗത്തിൽ ജ്വലനം ഈ ട്യൂബിലൂടെ കടന്നു പോകും.

ഫ്ലാറ്റിലെ തൂണിലെ ദ്വാരങ്ങളിൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് മുഖ്യ ഘടകമായ എമൽഷൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഡിറ്റനേറ്റിങ് ഫ്യൂസിൽ (ഡിറ്റനേറ്റിങ് വയറുകൾ) പൊതിഞ്ഞാണു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡിറ്റനേറ്റിങ് ഫ്യൂസ് സെക്കൻഡിൽ 6400 മീറ്റർ വേഗത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സെക്കൻഡിൽ 3.5 കിമീ വേഗത്തിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കും.

നിലംപൊത്തും 9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ

ഇംഗ്ലിഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ‘വി’ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് എച്ച്2ഒ ഹോളിഫെയ്ത് കെട്ടിടം. കെട്ടിടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു നിന്ന് (കുണ്ടന്നൂർ– തേവര പാലവും കായലും ചേരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന്) കിഴക്കു ഭാഗത്തേക്കു പുരോഗമിക്കുന്ന രീതിയിലാണു സ്ഫോടനം രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താഴത്തെ നിലയിൽ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള തൂണുകളിലാണ് ആദ്യം സ്ഫോടനം തുടങ്ങുക. ഇതോടെ, ഈ ഭാഗം ചെരിയും. തുടർന്ന് സ്ഫോടനങ്ങൾ കിഴക്കു ഭാഗത്തേക്കു പുരോഗമിക്കും. ഈ സ്ഫോടനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ‌ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തേക്കു 46 ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞു വന്നു വീഴും.

കിഴക്കു ഭാഗമെത്തുമ്പോഴേക്കും സ്ഫോടന സമയ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ഈ ചെരിവ് റോഡിന്റെ ഭാഗത്തേക്കു 37 ഡിഗ്രിയാക്കി മാറ്റും. ഈ ഭാഗത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയാണു വീഴുക. കെട്ടിടം പൂർണമായി നിലം പൊത്താൻ 5.6 സെക്കൻഡ് മുതൽ 9 സെക്കൻഡ് വരെ സമയമെടുക്കും. വെള്ളച്ചാട്ടം താഴേക്കു വരുന്നതു പോലെയാണു ഈ കെട്ടിടം താഴേക്കു പതിക്കുക. കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റളവിൽ നിന്നു പരമാവധി 10 മീറ്റർ ദൂരത്തേക്കു മാത്രമേ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴുകയുള്ളൂ.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ...

ജനുവരി 11

പൊളിക്കുന്നത്: ഹോളി ഫെയ്ത്, ആൽഫ സെറീൻ

10.30 – പരിധിയിലെ, തേവര – കുണ്ടന്നൂർ റോഡ് ഒഴിച്ചുള്ള റോഡുകളെല്ലാം അടയ്ക്കുന്നു.

10.55 – തേവര – കുണ്ടന്നൂർ റോഡ് അടയ്ക്കുന്നു.

11.00 – എച്ച്ടുഒ ഹോളിഫെയ്തിൽ സ്ഫോടനം.

എല്ലാം കൃത്യമായി നടന്നാൽ

11.05 –11.10 ആൽഫ സെറീൻ ഇരട്ട ടവറുകളിൽ സ്ഫോടനം.

11.25 – തേവര – കുണ്ടന്നൂർ റോഡ് തുറക്കുന്നു.

11.55 – എല്ലാ റോഡുകളും തുറക്കുന്നു.

ജനുവരി 12

ജയിൻ കോറൽ കോവ്

10.30 – 200 മീറ്റർ പരിധിയിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ‌അടക്കുന്നു.

10.55 – സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ്.

11.00 – സ്ഫോടനം

11.30 – എല്ലാ റോഡുകളും തുറക്കുന്നു.

11.30 – ഒഴിപ്പിച്ച വീട്ടുകാർ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങാം.

ഗോൾഡൻ കായലോരം

01.30 – 200 മീറ്റർ പരിധിയിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ‌അടക്കുന്നു.

01.55 – ദേശീയപാത അടയ്ക്കുന്നു.

02.00 – സ്ഫോടനം

02.05 – ദേശീയപാത തുറക്കുന്നു.

02. 30 – എല്ലാ റോഡുകളും തുറക്കുന്നു. ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കു വീടുകളിലേക്കും കെട്ടിങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങാം.

ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം

ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ കുണ്ടന്നൂർ ജംക്‌ഷനിൽ നിന്നു തേവര ഫെറി–തേവര ജംക്‌ഷൻ–പള്ളിമുക്ക് – എസ്എ റോഡ്– വൈറ്റില വഴി. ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്തു നിന്ന് ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ വൈറ്റില – പേട്ട ജംക്‌ഷൻ – ഗാന്ധി സ്ക്വയർ – കുണ്ടന്നൂർ ജംക്‌ഷൻ വഴി.

