മകരവിളക്ക് 15ന്, ഭക്തിലഹരിയിൽ ശരണപാതകൾ; എരുമേലി പേട്ടതുള്ളൽ ഞായറാഴ്ച

ശബരിമല ∙ ഹരിഹരാത്മജന്റെ അനുഗ്രഹ വർഷത്തിന്റെ പൊൻകിരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന മകരവിളക്ക് 15 ന്. സന്നിധാനവും പമ്പയും ശരണ വഴികളും ഭക്തിലഹരിയിൽ. മകരവിളക്കു കാലത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾക്ക് ഞായറാഴ്ച തുടക്കമാകും. ലക്ഷക്കണക്കിനു ഭക്തരാണ് 15 ന് മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

മകരസംക്രമ പൂജയും തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയും ജ്യോതി ദർശനവുമാണ് പ്രധാനം. ഇതു കണ്ടു തൊഴുത് സുകൃതം നേടാനാണ് നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു തീർഥാടകർ ഇവിടെയെത്തി തമ്പടിക്കുന്നത്. 15 ന് പുലർച്ചെ 2.09 ന് ആണ് മകരസംക്രമ പൂജ. കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു പ്രത്യേക ദൂതൻ വശം കൊടുത്തുവിടുന്ന അയ്യപ്പമുദ്രയിലെ നെയ്യ് ആണ് ഈ സമയം അഭിഷേകം ചെയ്യുക. അന്ന് വൈകിട്ട് 6.30ന് തിരുവാഭരണം ചാർത്തി ദീപാരാധന നടക്കും. തുടർന്ന് മകരജ്യോതി ദർശനവും നടക്കും.

അമ്പലപ്പുഴ, ആലങ്ങാട് സംഘങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധമായ എരുമേലി പേട്ട തുള്ളൽ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ആലങ്ങാട്ട് സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച എരുമേലിയിൽ എത്തി ശനിയാഴ്ച പീഠംവയ്ക്കലും പാനക പൂജയും നടക്കും. അമ്പലപ്പുഴ സംഘം‌ മണിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ആഴിപൂജ നടത്തി. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് എരുമേലിയിൽ എത്തും. ഞായറാഴ്ച, ആദ്യം അമ്പലപ്പുഴ സംഘത്തിന്റെയും അതിനു ശേഷം ആലങ്ങാട് സംഘത്തിന്റെയും പേട്ടതുള്ളൽ നടക്കും. രണ്ടു സംഘങ്ങളും കരിമല വഴിയുള്ള പരമ്പരാഗത കാനനപാതയിലൂടെ കാൽനടയായാണ് സന്നിധാനത്തെത്തുക.

തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽനിന്ന് 13 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെടും. പമ്പ വിളക്ക്, പമ്പ സദ്യ എന്നിവ 14 ന് നടക്കും. മാളികപ്പുറത്തെ മണിമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് 15ന് രാത്രിയിൽ തുടങ്ങും. 18 വരെ പതിനെട്ടാംപടി വരെയും 19 ന് ശരംകുത്തിയിലേക്കുമാണ് എഴുന്നള്ളത്ത്. തീർഥാടന കാലത്തെ നെയ്യഭിഷേകം 19 വരെ മാത്രം. 19 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 11.30ന് രാജപ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കളഭാഭിഷേകം നടക്കും തീർഥാടകർക്ക് ദർശനം 20 ന് രാത്രി 10 വരെ മാത്രമേ ഉള്ളു. തുടർന്ന് മാളികപ്പുറത്ത് ഗുരുതി നടക്കും. തീർഥാടനം പൂർത്തിയാക്കി 21ന് രാവിലെ 6.30ന് ക്ഷേത്രനട അടയ്ക്കും.

