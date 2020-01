കോട്ടയം∙ കെവിന്‍ വധക്കേസില്‍ സസ്പെന്‍ഷനിലായ എസ്ഐ എം.എസ്. ഷിബുവിനെ സര്‍വീസില്‍ തിരിച്ചെടുത്തു. ക്രമസമാധാന രംഗത്തു നിയമിക്കരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയാണു പുനര്‍നിയമനം. കേസിലെ വിധിയില്‍ എം.എസ്. ഷിബുവിനെതിരെ പരാമര്‍ശമില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഡിജിപിയുടെ നടപടി. ഷിബുവിനെ മുന്‍പ് തിരിച്ചെടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഡിജിപിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരിച്ചെടുത്തത്.

കെവിന്‍ വധക്കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി മുതല്‍ സിവില്‍ പൊലീസുകാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പതിനഞ്ചോളം പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടായിരുന്നു. കെവിന്റെ മരണമുണ്ടായത് എസ്ഐ ഷിബുവിന്റെ കൃത്യവിലോപം മൂലമാണെന്നു പരാതി നല്‍കിയിട്ടും നേരിട്ട് കണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയുമെടുക്കാന്‍ ഷിബു തയാറായില്ലെന്നും കെവിന്റെ പിതാവ് രാജൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

English Summary : SI Shibu who suspended as part of Kevin murder case back to service