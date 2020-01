പുതിയ കാറിൽ മകളുടെ 'പാദമുദ്ര'; പിതാവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം

മുംബൈ∙ പുതിയ കാറിൽ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മകളുടെ 'പാദമുദ്ര' പതിപ്പിച്ച പിതാവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം. പുണെയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഡ്രൈവറായ കോലാപുർ സ്വദേശി നാഗേഷ് പാട്ടീൽ ആണ് 2 വയസ്സുകാരി മകളുടെ കാൽപാദം കുങ്കുമത്തിൽ മുക്കി പുതിയ കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ പതിപ്പിപ്പിച്ചത്.



ഐശ്വര്യദേവിയായ ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രതീകമാണ് മകൾ എന്ന സങ്കൽപത്തിലാണ് 2 പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛനായ നാഗേഷ് ഇതു ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതു തരംഗമായി. തുടർന്ന്, മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുമായ അശോക് ചവാൻ നാഗേഷിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.

ഈ പ്രവൃത്തി തന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുവെന്നും നാഗേഷിനെയും മകളെയും നേരിൽ കാണാൻ എത്തുമെന്നും ചവാൻ പറഞ്ഞു. പലയിടങ്ങളിലും പെൺഭ്രൂണഹത്യയും സ്ത്രീ വിവേചനവും തുടരുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം 1000 പുരുഷൻമാർക്ക് 929 സ്ത്രീകൾ എന്ന നിലയിലാണ്.

