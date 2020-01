ശബരിമല യുവതീപ്രവേശം: പുതിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിന് ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം∙ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശ വിഷയത്തിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എൻ.വാസു. യുവതീപ്രവേശത്തെ എതിർത്ത് 2016ലാണ് ബോർഡ് അവസാനമായി സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്തത്. അന്നത്തെ സത്യവാങ്മൂലത്തിനു വ്യത്യസ്തമായി സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ ബോർഡിന് ആലോചനയില്ല.



സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ ഈ നിലപാടായിരിക്കും ബോർഡ് എടുക്കുന്നത്. വിശദമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആലോചിച്ചു വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കുമെന്നും ബോർഡ് യോഗത്തിനുശേഷം എൻ.വാസു പറഞ്ഞു. സത്യവാങ്മൂലം മാറ്റികൊടുക്കുമെന്ന വാർത്ത വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴിതു പറയുന്നതെന്ന് എൻ.വാസു വിശദീകരിച്ചു. സത്യവാങ്മൂലം ആർക്കും എപ്പോഴും കൊണ്ടു കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. എതിർ സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നു കോടതി പറയുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.



കോടതിയെ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ധരിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എതിർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാം. ഇവിടെ ഇതു രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലോ റഫർ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലോ അഭിപ്രായം പറയണണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ നിലപാട് എടുത്ത് സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ബോർഡിന്റെ അഭിഭാഷകർ നൽകിയ നിയമോപദേശമെന്നും എൻ.വാസു പറഞ്ഞു.



English Summary: Never planned to give new affidavit on Sabarimala women entry: Travancore Devaswom Board President