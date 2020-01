വിമാനം തകർന്നത് അന്വേഷിക്കാൻ ഇറാനൊപ്പം യുഎസും; അനുമതി ലഭിച്ചെന്ന് എൻടിഎസ്ബി

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഇറാനിലെ ഇമാം ഖമനയി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഉടൻ യുക്രെയ്ൻ യാത്രാവിമാനം തകർന്നു വീണ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ ഇറാനോടൊപ്പം യുഎസും. ദേശീയ ഗതാഗത സുരക്ഷാ ബോർഡാണ് (എൻടിഎസ്ബി) ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക അനുമതി ലഭിച്ചെന്ന് എൻടിഎസ്ബി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

വിമാനം തകരാനുള്ള കാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏജൻസി വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും ഇറാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഏതു രീതിയിൽ ഇടപെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്നും എൻടിഎസ്ബി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഗതാഗത അപകടങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎസ് ഏജന്‍സിയാണ് എൻടിഎസ്ബി. യുക്രെയ്ൻ വിമാനം ഇറാൻ അബദ്ധത്തിൽ വീഴ്ത്തിയതാകാമെന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ യുഎസും ഇടപെടുന്നെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്.

യുഎസിന്റെ പ്രസ്താവനയെ കാനഡയും യുകെയും പിന്തുണച്ചിരുന്നു. വിമാനം ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തിൽ‌ തകർന്നതാണെന്നും എന്നാൽ ഇതു മനഃപൂർവമാണെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നും കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയും ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസനും പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് യുക്രെയ്ൻ എയർലൈൻസിന്റെ ബോയിങ് 737 വിമാനം തകർന്നു വീണത്. അപകടത്തിൽ 176 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന വിമാനം, വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു 45 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പാടത്താണ് തകർന്നു വീണത്. മരിച്ചവർ ഇറാൻ, കാനഡ, യുക്രെയ്ൻ, സ്വീഡൻ, ബ്രിട്ടൻ, ജർമനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.

എന്നാൽ മിസൈലാക്രമണം എന്ന ആരോപണം വിദേശശക്തികളുടെ മാനസികയുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായി ഇറാന്‍ അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ പ്രതിനിധി നിലവില്‍ ഇറാനിലുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുമെന്നും ഇറാൻ പറഞ്ഞു. ബ്ലാക്ക് ബോക്സുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് യുഎസ് കമ്പനിയായ ബോയിങ്ങിനു കൈമാറില്ലെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.



