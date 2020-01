ഷെയ്നിന്റെ 'ഉല്ലാസം' ഡബ്ബിങ് നാളെ മുതല്‍; സിനിമാ പ്രശ്നം പരിഹാരത്തിലേക്ക്

കൊച്ചി∙ നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗവും നിര്‍മാതാക്കളുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തില്‍ പരിഹാരമാകുന്നു. ഉല്ലാസം സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ് ഷെയ്ന്‍ നാളെ ആരംഭിക്കും. കൊച്ചിയിൽ അമ്മ, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ, ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ തുടങ്ങിയവരെ കണ്ട് ഷെയ്ൻ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണു തീരുമാനം.

വ്യാഴാഴ്ച അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ നേരിട്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് മൂന്നു സിനിമാ സംഘടനകളുടെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെ ഷെയ്ന്‍ കണ്ടത്. ഷെയ്ന്‍ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സിനിമകളുടെ കാര്യം തുടർ ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനിക്കും.

English Summary : Issues between actor Shane Nigam and producers is coming to an end