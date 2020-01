വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടിയില്‍ പ്രസി‍ഡന്റ് ഡോണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് കടിഞ്ഞാണിട്ട് യുഎസ് പാര്‍ലമെന്‍റ്. ഇറാനെ ആക്രമിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ അധികാരങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രമേയം യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്‍റേറ്റീവ്സില്‍ പാസായി. ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സഭയില്‍ 194 നെതിരെ 224 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് പ്രമേയം പാസായത്.

പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി പാടില്ലെന്ന് പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ട്രംപിന്‍റെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ മൂന്നംഗങ്ങളും പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം, ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും നിലപാടില്‍ അയവു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്‍ സൈനിക കമാന്‍ഡര്‍ ജനറല്‍ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ യുഎസ് വധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്തത്.



English Summary: US House votes to limit Trump war powers on Iran