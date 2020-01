കൂമ്പാരമായി അവശിഷ്ടം; ഒരു നിലയോളം ഉയരം: നീക്കാന്‍ 70 ദിവസം വേണം

കൊച്ചി∙ ആല്‍ഫ സെറീന്‍ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ഒരു നിലയോളം ഉയരത്തിൽ. എച്ച്2ഒ ഫ്ലാറ്റിന്റെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ 70 ദിവസം കൊണ്ട് നീക്കുമെന്നു കരാര്‍ കമ്പനി അറിയിച്ചു. എച്ച്2ഒ ഫ്ലാറ്റ് തകർന്നതിനു 28 മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷമാണ് തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുള്ള ആൽഫ സെറീനിൽ സ്ഫോടനം നടന്നത്. ആദ്യടവര്‍ വീണ് രണ്ടാം മിനിറ്റില്‍ രണ്ടാം ടവറും വീണു.

സമീപത്ത് വീടുകളുള്ളതിനാല്‍ ഒരു ഭാഗം കായലിലേക്കു ചെരിച്ചാണ് രണ്ട് ടവറുകളും വീഴ്ത്തിയത്. എന്നാല്‍ എച്ച്2ഒ പോലെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നില്ല. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിലേറെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കായലില്‍ പതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. അവശിഷ്ടം വീണ് ഒരുവീടിന്റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ നേരിയ പൊട്ടല്‍ ഉണ്ടായതൊഴിച്ചാൽ ആൽഫയുടെ പരിസരത്തുള്ള വീടുകൾക്കു യാതൊരു കേടുപാടും സംഭവിച്ചില്ല.



മരടിൽ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ തകർത്തത്തിൽ നിലവിൽ ആശങ്കയ്ക്കു വകയില്ലെന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പ്രാഥമിക വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീടുകൾക്കും, പാലത്തിനും നാശനഷ്ടമില്ലെന്നും എക്സ്പ്ലോസിവ്സ് ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് കണ്‍ട്രോളര്‍ വേണുഗോപാല്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ആശങ്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് ഇതുവരെ വിവരമെന്ന് എം. സ്വരാജ് എംഎല്‍എയും പ്രതികരിച്ചു. മരടിലെ ആദ്യദിന ദൗത്യം വിജയമെന്ന് എറണാകുളം കലക്ടര്‍ എസ്.സുഹാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത് വീടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആല്‍ഫയുടെ ഒരുഭാഗം കായലില്‍ മനപ്പൂർവ്വം വീഴ്ത്തിയതാണെന്നും കലക്ടർ പറ‍ഞ്ഞു. വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നു പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ വിജയ് സാഖറെയും വ്യക്തമാക്കി. ചെറിയ കേടുപാടുകള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉണ്ടായത് ഒരുശതമാനം മാത്രമാണന്നും ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Alfa Serene razed down, debris removal will be done within 70 days