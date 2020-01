കൊച്ചി ∙ മരടിലെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കലിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി അധികൃതർ. ജെയിന്‍ കോറല്‍കോവും ഗോള്‍ഡന്‍ കായലോരവുമാണ് ഞായറാഴ്ച പൊളിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനം പൊളിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ കായലോരത്തെ മോക്ഡ്രില്ലും പൂർത്തിയാക്കി. രാവിലെ 11ന് ജെയിൻ കോറൽ കോവ് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കും, രണ്ടുമണിക്ക് ഗോൾഡൻ കായലോരവും.

എഡിഫസ് എന്‍ജിനിയറിങ് കമ്പനിയാണ് 17 നിലകൾ വീതമുള്ള ഇരു ഫ്ലാറ്റുകളും പൊളിക്കുന്നത്. 122 അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുള്ള നെട്ടൂര്‍ കായല്‍ തീരത്തെ ജെയിന്‍ കോറല്‍കോവാണ് പൊളിക്കുന്നതില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലാറ്റ്. ഗോൾഡൻ കായലോരത്ത് 40 അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഉള്ളത്. അനധികൃതമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ രണ്ടു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിലെ മൂന്നു നിർമിതികളാണ് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ശനിയാഴ്ച പൊളിച്ചു വീഴ്ത്തിയത്. നിശ്ചയിച്ചതിൽ നിന്നു കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ വൈകിയെങ്കിലും വിജയകരമായി ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി.

11 മണിക്കു പൊളിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എച്ച്2ഒ ഹോളിഫെയ്ത് സ്‌ഫോടനം സുരക്ഷാ അവലോകനങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 11.17നാണ് നിലംപൊത്തിയത്. ഇതിനു ശേഷം 11.44ന് 16 നിലകള്‍ വീതമുള്ള ആല്‍ഫ സെറീന്റെ രണ്ടു ടവറുകളും കോണ്‍ക്രീറ്റ് കൂമ്പാരമായി നിലംപതിച്ചു. അപകടങ്ങളില്ലാതെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചതോടെ ഞായറാഴ്ച നടത്തുന്ന നടപടിയിൽ അധികൃതർ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരിക്കും.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ...

∙ ജയിൻ കോറൽ കോവ്

10.30 – 200 മീറ്റർ പരിധിയിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ‌അടക്കുന്നു.

10.55 – സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ്.

11.00 – സ്ഫോടനം

11.30 – എല്ലാ റോഡുകളും തുറക്കുന്നു.

11.30 – ഒഴിപ്പിച്ച ഒഴിപ്പിച്ച വീട്ടുകാർ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങാം.

∙ ഗോൾഡൻ കായലോരം

01.30 – 200 മീറ്റർ പരിധിയിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ‌അടക്കുന്നു.

01.55 – ദേശീയപാത അടയ്ക്കുന്നു. 02.00 – സ്ഫോടനം

02.05 – ദേശീയപാത തുറക്കുന്നു.

02. 30 – എല്ലാ റോഡുകളും തുറക്കുന്നു. ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കു വീടുകളിലേക്കും കെട്ടിങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങാം.

English Summary: All set for second day Maradu flat demolish