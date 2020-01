മുംബൈ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ സ്ഫോടനം; 8 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ എട്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പൽഗർ ജില്ലയിലെ ബോയ്സറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. വെകിട്ട് 7.20 ഓടെയാണ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഫാക്ടറിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മുംബൈയിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെ ബോയ്സറിലെ കൊൽവാദെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഫാക്ടറി. ഫാക്ടറിയുടെ 15 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന തരത്തിൽ ശക്തമായ സ്ഫോടനമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഫാക്ടറിയുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും നടത്തുന്നു. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമായെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.അപകടത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

