മാർച്ച് മാസത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ സാധ്യത; കശ്മീരിൽ സേനയെ പിൻവലിക്കില്ല

ന്യൂ‍ഡല്‍ഹി∙ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്‌ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) യോഗത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കശ്മീരിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ സർക്കാരിനു നൽകിയത്. കള്ളപ്പണത്തിന്റെയും ഭീകരവാദ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെയും പേരിൽ എഫ്എടിഎഫ് ഗ്രേ പട്ടികയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ തുടരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.



പരിശീലനം ലഭിച്ച ഭീകരരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനാണു പുതിയ ശ്രമങ്ങളുണ്ടാകുക. മാര്‍ച്ചോടെ അഫ്ഗാനില്‍നിന്നുള്ള ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്കെത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നാണു വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിവരം. ജമ്മു കശ്മീരിനു പുറമേ പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയും നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു.

മൾട്ടി ഏജൻസി സെന്ററിന്റെ (എംഎസി) കണക്കു പ്രകാരം താഴ്‍വരയില്‍ നിലവിൽ 350 മുതൽ 400 വരെ ഭീകരരാണുള്ളത്. ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കശ്മീരിൽനിന്നു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിൻവലിക്കാന്‍ സാധിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു കേന്ദ്രം. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ പൊലീസിനും സൈന്യത്തിനു പുറമേ 850 കമ്പനി അർധസൈനികരെയാണ് കശ്മീരിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 100 കമ്പനി പേരെ പിന്നീടു പിൻവലിച്ചു.

വരുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് കുറഞ്ഞത് 700 കമ്പനി അർധസൈനികരെ വരെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിലനിർത്തും. സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിഘടനവാദസംഘങ്ങൾ വീണ്ടും സംഘടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. നുഴഞ്ഞുകയറ്റ സാധ്യതയുള്ള പാക്ക് അതിര്‍‌ത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ വേലികൾ സ്ഥാപിക്കും. തുരുമ്പെടുക്കാത്തതും, മുറിച്ചുമാറ്റാൻ പറ്റാത്തതും മറികടക്കാനാകാത്തുമാകും ഇവ. പഞ്ചാബിലെ അമൃത്‌സറിനു സമീപം 60 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ സുരക്ഷാ വേലികളുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അസമിലെ ബംഗ്ലദേശ് അതിർത്തിയിലും 7 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ വേലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിലോമീറ്ററിന് 2 കോടി രൂപയാണ് ഇത്തരം വേലികളുടെ നിർമാണചെലവ്.



English Summary: Government warned of spike in violence in Jammu and Kashmir, no troop withdrawal