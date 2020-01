യുക്രെയ്ൻ വിമാനം തകർന്നത് മിസൈലേറ്റ്; സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇറാൻ

ദുബായ്∙ ടെഹ്റാനിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു പറന്നുയർന്നയുടനെ യുക്രെയ്ൻ വിമാനം തകർന്നത് മിസൈലേറ്റാണെന്ന് ഇറാൻ സമ്മതിച്ചു. വിമാനം തകർന്നത് മിസൈലേറ്റാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇറാൻ ഇതുവരെ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വച്ച് യുഎസ്, കാനഡയും വിമാനം ഇറാൻ വെടിവച്ചിട്ടതാണ് എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു. വിമാനം തകർന്നുവീണ് യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരുമായി 176 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഖുദ്സ് സേനാ മേധാവി ഖാസിം സുലൈമാനിയെ യുഎസ് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഇറാഖിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളങ്ങൾക്കുനേർക്ക് ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു സൈനിക കേന്ദ്രത്തോടു ചേർന്നാണു വിമാനം പറന്നതെന്നും മനുഷ്യത്വപരമായ പിഴവുണ്ടായെന്നും ഇറാൻ ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കൈവിലേക്ക് 167 യാത്രക്കാരും 9 ജീവനക്കാരുമായി പോയ യുക്രെയ്ൻ ഇന്റർനാഷനൽ എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനത്തിൽ 82 ഇറാൻകാരും 63 കാഡനക്കാരും 11 യുക്രെയ്ൻകാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.





