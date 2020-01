തുടരെ പൊളിഞ്ഞ് പുക ഉയർത്തി ഫ്ലാറ്റുകൾ; കൊച്ചി കണ്ടത് അപൂർവക്കാഴ്ച – വിഡിയോ

കൊച്ചി∙ ഹോളിഫെയ്ത് എച്ച്2ഒയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആൽഫ സെറീന്റെ ഇരട്ട കെട്ടിടങ്ങളും നിലംപൊത്തിയതോടെ കൊച്ചി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അപൂർവകാഴ്ചകൾക്ക്. പൊടിയുയർത്തി ഹുങ്കാരശബ്ദത്തോടെ വമ്പൻ ഫ്ലാറ്റുകൾ തകർന്നതോടെ ഇതു കാണാൻ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടിയവരും ആവേശത്തിലായി.

ആൽഫാ സെറീൻ ഫ്ലാറ്റുകള്‍ തകര്‍ന്നു വീണത് കായലിലേക്കാണ്. ജനവാസപ്രദേശമായതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചതെന്ന് വിശദീകരണവും പിന്നാലെയെത്തി. തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു പണിതുയർത്തിയ നാല് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിൽ ശനിയാഴ്ച തകർത്തത്. ഫ്ലാറ്റുകൾ തകർത്ത സ്ഫോടനത്തിൽ തേവര പാലം അപകടത്തിലാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുയർന്നെങ്കിലും എല്ലാം സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തിയത്. കുണ്ടന്നൂര്‍– തേവര പാലത്തിന് കേടുപാടുകളില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട്. സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും സുരക്ഷിതമെന്നാണ് ആദ്യനിഗമനം.

ഫ്ലാറ്റുകളുടെ 200 മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമാണ് നടപടികളിലേക്ക് അധികൃതർ കടന്നത്. സമീപവാസികളെയും റോഡുകളിലെ കാഴ്ചക്കാരേയും മാറ്റിയിരുന്നു. ഫ്ലാറ്റുകള്‍ തകര്‍ന്നുവീഴുമ്പോഴുള്ള പൊടി 50 മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ നിറയുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് സ്ഫോടനം കാണാൻ കൊച്ചിയിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. എച്ച്ടുഒവിൽ രണ്ടാം സൈറണ്‍ വൈകിയത് ചെറിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. വിഡിയോ റിപ്പോർട്ട് കാണാം.

English Summary: Maradu Flats Etched in Memory as Explosion Turns 2 Posh Towers into Dust