നിർഭയ കേസ്: പ്രതികളുടെ തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി 14ന് പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർഭയ കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട നാലു പ്രതികളിൽ രണ്ടു പേർ നൽകിയ തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഈ മാസം 14നു പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ, അരുൺ മിശ്ര, ആർ.എഫ്.നരിമാൻ, ആർ.ഭാനുമതി, അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45നാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. പ്രതികളായ വിനയ് ശർമ, മുകേഷ് കുമാർ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തിരുത്തൽ ഹർജി നൽകിയത്.

നാലു പ്രതികളെയും ജനുവരി 22ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രണ്ടു പ്രതികൾ പിഴവു തിരുത്തൽ ഹർജി നൽകിയ്. ഇവരെ കൂടാതെ അക്ഷയ് കുമാർ സിങ്, പവൻ ഗുപ്ത എന്നിവരുടെയും മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. പിഴവു തിരുത്തൽ ഹർജി തള്ളിയാൽ രാഷ്ട്രപതിക്കു മുന്നിൽ ദയാഹർജി നൽകാനുള്ള അവസരവും പ്രതികൾക്കുണ്ട്.

2012 ഡിസംബർ 16നു രാത്രി ഒൻപതിനാണു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം. ഡൽഹി വസന്ത് വിഹാറിൽ ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ 23 വയസ്സുകാരി ഫിസിയോതെറപ്പി വിദ്യാർഥിനി കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനും ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനും ഇരയായി. അതിഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ അക്രമികൾ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ‍ഡൽഹിയിൽനിന്നു സിംഗപ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും ഡിസംബർ 29നു മരിച്ചു. കേസിൽ 6 പ്രതികളാണുണ്ടായിരുന്നത്. മുഖ്യപ്രതി, ബസ് ഡ്രൈവർ രാംസിങ് 2013 മാർച്ചിൽ ജയിലിൽ ജീവനൊടുക്കി. ഒരാൾക്കു 18 വയസ്സ് തികയാത്തതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു.

English Summary: Nirbhaya case: SC to hear curative petitions of 2 death-row convicts on Jan 14