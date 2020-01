ജെഎൻയു സംഘർഷത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളവരും പങ്കെടുത്തു: വിസി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഞായറാഴ്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല (ജെഎന്‍യു) ക്യാംപസിനുള്ളിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ (വിസി) എം. ജഗദീഷ് കുമാർ. ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് ഉൾപ്പെടെ 9 ആൾക്കാരുടെ പേര് ഡൽഹി പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിസിയുടെ പ്രസ്താവനയും വരുന്നത്. മുഖം മറച്ച് ആൾക്കൂട്ടം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിരവധി അനധികൃത വിദ്യാർഥികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുമുണ്ട്. സർവകലാശാലയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവർ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം. ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്കാണു ഹോസ്റ്റൽ ഒഴിഞ്ഞുപോകേണ്ടിവന്നത്. നിരപരാധികളായ വിദ്യാർഥികൾക്കു പരുക്കേൽക്കാതിരിക്കാൻ ക്യാംപസിലെ സുരക്ഷാനടപടികൾ വർധിപ്പിച്ചു – വിസിയെ ഉദ്ധരിച്ച് എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഘോഷിനെക്കൂടാതെ, ചുൻചുൻ കുമാർ, പങ്കജ് മിശ്ര, വസ്കർ വിജയ് മെക്ക്, സുചേത താലൂക്ദർ, പ്രിയ രഞ്ജൻ, വികാസ് പട്ടേൽ, യോഗേന്ദ്ര ഭരദ്വാജ്, ഡോലൻ സാമന്ത എന്നിവരുടെ പേരാണ് പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

