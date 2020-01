ഗുജറാത്തിലെ ഫാക്ടറിയിൽ സ്ഫോടനം; എട്ട് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഗുജറാത്ത് വഡോദരയിലെ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ എട്ട് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ഇരുപതിലധികം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിനായി വാതകങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.

പദ്ര-ജംബുസാർ ഹൈവേയിലാണ് പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പരുക്കേറ്റവരിൽ ഏറെയും തൊഴിലാളികളാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വാതകപൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ടായ ചോർച്ചയാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

തീയണയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലായിരുന്നെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി.

